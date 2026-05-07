【松のや】クーポン使用で最大280円引き。ささみ追加でロースかつがお得に！《5月6日から》

2026年5月7日現在、松のやは、最大280円引きクーポンを公式Xで公開しています。

ロースかつ追加でさらにお得感アップ

「新生活応援フェア」と題し、価格が高騰している鶏肉を使用したメニューをお得に食べられます。

26年5月6日の15時からは、ロースかつメニューがクーポンに追加されました。

対象メニューと価格・値引額は以下の通り。・ロースかつ＆ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...1220円→990円（230円引き）・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋単品鬼おろしポン酢...1270円→990円（280円引き）・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋単品味噌ソース...1270円→990円（280円引き）・ささみかつ定食...790円→580円（210円引き）・ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...880円→650円（230円引き）・鬼おろしポン酢ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）・味噌ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能。松屋併設店でも利用できます。

松のやに行く予定のある人は、最新版クーポン（二次元バーコード）の確認を忘れずに。