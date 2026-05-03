「絵なんて習って、将来どうするの？（笑）」娘の夢を否定する教育ママ → まさかの逆転劇に真っ青！

筆者友人A子の話。下の子の幼稚園バスのお迎え待ちのたびに、習い事自慢が止まらないNさん。上の娘が「絵を習いたい」と話すと、「将来どうするの？」と鼻で笑われました。それでも娘は描き続け、地域コンクールで最優秀賞を受賞。表彰式でNさんと鉢合わせたあの日のことは、今でも忘れられません。

「子どもの可能性は早いうちに」が口癖のNさん

幼稚園バスのお迎えで毎日顔を合わせるNさんのトークは決まっていました。

「うちはね、英語・ピアノ・スイミング・バレエ、全部通わせてるの♡ 子どもの可能性って、早いうちに広げてあげないといけないじゃない？」

聞いてもいないのに始まる習い事報告に、内心うんざりしながらも、曖昧に微笑むしかありませんでした。

「絵なんて将来どうするの？」

ある日、上の娘が「絵を習いたい」と言い出しました。



そのことをNさんに話すと、返ってきたのは予想外の言葉。

「絵って……将来どうするの？ 食べていけないでしょ（笑）」

鼻で笑いながらそう言ったNさんの顔が、忘れられません。



娘の「好き」を、たった一言で切り捨てた瞬間でした。



悔しかったけれど、それ以上何も言えませんでした。

それでも娘は週に一度、楽しそうに絵を描き続けました。

静かに積み上げた日々

絵画教室に通い始めた娘は、みるみる夢中になっていきました。



先生に褒められるたびに目を輝かせ、家でもスケッチブックを広げる毎日。



Nさんの言葉を思い出すたびに「この子の好きを信じよう」と心に決めていました。

ある日、地域の子ども絵画コンクールの案内を学校からもらってきました。



娘は「出てみたい！」と自分から手を挙げました。