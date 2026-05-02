ウニオン・ベルリントップチームに女性監督が就任

ドイツ・ブンデスリーガにとって、そして世界のサッカー界にとって歴史的な一歩が刻まれた。

1.FCウニオン・ベルリンは4月、成績不振でシュテッフェン・バウムガルトを解任し、後任にU19チームを率いていたマリー＝ルイーズ・エタを昇格させた。これによりエタは、男子ブンデスリーガ史上初めてトップチームを率いる女性監督となった。

このニュースはドイツ国内にとどまらず、欧州各国、さらには海外メディアにも広く伝えられた。単なる監督交代ではなく、「女性が男子プロサッカーの最高峰を率いる」という象徴的な意味を持っていたからだ。

もっとも、その歴史的快挙を歓迎する声ばかりではなかった。SNS上には露骨な性差別的反応もあふれ、「女性に男子チームが率いられるのか」といった時代錯誤なコメントが飛び交った。

どんな決断にも懐疑論は噴出されるものだ。真新しい変化に対してはさらにその傾向が強くなる。そして今回の事案はサッカー界だけではなく、そうした社会的な価値観そのものを問う試金石になっている。

バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニが明確な言葉を残している。

「本当に特別なことだ。若い女性たちに新しい可能性を開く。サッカーをしている女の子たちが『私も監督になれる。成功したキャリアを築ける』と感じられるようになること。そのもたらす意味はとても大きい」

コンパニはエタの昇格を「Schlüsselmoment（重要な転換点）」と表現した。表面的には1人の監督人事かもしれない。だがその背後には、未来を変える力があるというのだ。

前例が生まれることで、これまで想像すらできなかった進路が現実の選択肢になる。だからこそ、彼はこの出来事を日常の一コマとして片づけなかった。

さらにコンパニは、結果だけで即座に断罪されるサッカー界の風潮を踏まえ、「彼女には忍耐強く接してほしい」とも訴えた。

「監督という仕事は、リーダーシップに非常に高い資質を求められるもの。ただ、この点に関してだけは、彼女がサッカー界のほかの男性監督たちと同じようには扱われてほしくないというのが私の願いだ」

短期的結果だけで切り捨てるのではなく、この新しい挑戦に一定の時間と猶予が必要だというメッセージを送っている。

ドイツのプロサッカー界には、女性監督に対してクラブが辛抱強く向き合っている実例がすでに存在する。 サブリナ・ヴィットマン（34）は、2024年6月から3部インゴルシュタットのトップチームを率いており、何度か不振の連続に陥ったものの、クラブは彼女を信頼し、いまも解任せずに支え続けているのだ。

外部で議論が加熱する一方、現場のロッカールームでは比較的冷静な評価が下されている。ウニオン副主将のラニ・ケディラは、エタについて「最初は少し半信半疑だった」と率直に認めながらも、「疑いは最初のトレーニングで消えた」と明かした。

「彼女は指導者として非常に優秀で、いろんな引き出しを持っている。自分のクオリティで僕らを納得させた。それにとても共感力がある人だ。話し方、コミュニケーション、物事への向き合い方。人と人との部分でそれがはっきり伝わってくる 」

選手たちが見ていたのは女性かどうかではなく、トレーニングの質、戦術の伝達、修正能力、コミュニケーションの説得力。ケディラはさらに「絶対的な信頼がある」と語っている

ウニオン首脳陣も、エタ起用が話題作りのための人事ではないと繰り返し強調している。スポーツディレクターのホルスト・ヘルトは「現時点で最適な人材。彼女はこのクラブを熟知しており、チームの内部も理解している。専門性があり、十分にこの仕事を担える」とその判断理由を丁寧に説明している。

性差別的コメントに対してはクラブ公式が異例の反論を行い、ヘルトも「恥ずべきことだ」と怒りを露わにした。

先入観というのはそう簡単に払拭されるものではない。だからこそ、この一歩の価値は大きい。

たとえ結果がすぐに出るとは限らなくても、そこに1人の女性監督が立ったという事実自体が、次の世代の視界を広げる。コンパニが言うように、前例は可能性を生む。

就任後、海外メディアからも「女性監督が男子プロチームを率いる意味」について質問が相次いだ。歴史的存在として見られる以上、様々な質問がされるのは避けられないことだろう。それはエタ自身も理解しているし、そのことで何かがブレたりはしない。どんな質問にも真正面から自分の言葉を返している。

「社会的な効果と意味があることだと思います。今回の決断を通して、将来的にもっといろんな可能性が生まれて、女の子たちが『ああ、本当にあらゆることが可能なんだ』って思うことができて、本当にいろんな道や扉が開かれていってくれたら素敵ですよね」

そして最後にエタは、静かにこう言い残している。

「いつの日かこうした質問がどんどん少なくなって、そしていつの日か、そうした質問そのものがなくなって、サッカーの話だけができる日がくることを祈っています」

男性だから、女性だからが問われるのではなく、1人の監督として戦術や選手とのコミュインケーション、そこから導き出される結果が語られる時代へ。

ブンデスリーガ初の女性監督誕生は、その未来がまだ道半ばであること、そしてそれでも確かに扉は開き始めていることを示している。（中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano）