究極の選択だあぁぁぁ（悩）【ファミマ】もっちりもなめらかも気になる♡「新商品」をチェック

【ファミリーマート】では今、もっちり・なめらかな食感が楽しめる、パンやスイーツが登場しています。小腹が空いたおやつにおすすめ。今回はホイップ入りのあんぱんから、シンプルなチーズケーキまで、食感に注目の新商品をご紹介します。どれを選ぶか迷ってしまいそうな魅惑のラインナップです。

朝食にもおすすめしたい「も～っちり食感ホイップあんぱん」

も～っちりな食感が楽しめるというシリーズから登場したこちらのあんぱん。おやつのみならず、朝食に選ぶのも良さそうです。パン生地にはこしあんとミルクホイップクリームが入っており、優しい甘さが疲れを吹き飛ばしてくれるかも。しっかりと食べ応えを感じられそうです。

トッピングが贅沢な「も～っちり食感キャラメルドーナツ」

厚みのある生地には、キャラメルチョココーティングとアーモンドを贅沢にトッピング。ほろ苦い甘さと素朴な味わいが楽しめそうです。さらに生地の中にはキャラメルクリームが入っており、弾力がありながら、優しい口当たりも感じられそう。

シェアしたい時に！「もっちりクリームロール（チョコ）」

5等分にカットされたこちらは、公式サイトによると「もちもち食感のココア生地」が使われているのだとか。中にはチョコホイップがたっぷりと詰まっていて、内側と外側の食感の違いがやみつきになりそうです。みんなでシェアして食べたい時にぴったりな一品が、ティータイムを盛り上げてくれそう。チョコ好きな人はぜひお見逃しなく。

シンプルな仕上がりの「濃厚なめらかチーズケーキ」

トッピングのないこちらのチーズケーキは、商品名にあるように“なめらか”な食感が楽しめるよう。ニュージーランド産クリームチーズを使用した本格派で、大人がひとりで楽しみたいおやつにも良さそうです。レモン果汁による酸味のある味わいに軽さを感じられて、あっという間に完食できるかも。食後のデザートにも食べやすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino