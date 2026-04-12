小原正子、入学式では泣かずも…長女の初登校で号泣
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が10日、オフィシャルブログを更新。6歳の長女・こうめちゃんの小学校初登校の様子を公開し、見送り時の心境を明かした。
９日に更新したブログで「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小原、ピンクのワンピースを着た長女との記念ショットを公開した小原。「ついこないだまで年長さんだった」と振り返りながら、「もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と母としての喜びを表現。「赤ちゃんはあっという間に小学生になります」としみじみと成長の早さを実感したことをつづっていた。
また、“よく泣く人”だという小原だが「今日は朝からバッタバタで小学校についてからも気持ち そわそわして そして可愛さにルンルンして感傷的になる暇ありませんでした！」と振り返り、「母めずらしく泣きませんでした！」と明かしていた。
この日、「初日登校★」と題してブログを更新すると、３人の子どもたちの朝の様子について「小学生の朝は時間がないだろうなぁと不安でしたが８時前にこの様子 余裕やーん みんなやればできるやーん」とスムーズなスタートに安堵した様子。
あいにくの雨となった初登校だが、長女は「わくわくドキドキ」「ニコニコ」と終始笑顔だったという。真新しいランドセルを背負い傘をさして登校する姿や兄たちと一緒に歩く様子を公開。
また、小原は「こうめちゃんのまわりには護衛たちが？！とりかこむ」と兄たちが付き添い、一番後ろには夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木も見守る微笑ましい様子も紹介。11歳の長男・誠希千くんが教室まで送り届ける予定であることも明かし、「ありがとう頼んだよ」と母としての思いを吐露。
一方で、「あーー いっちゃった」「いつもならこうめちゃんと過ごす時間なのに さみしい×1000000000……………」と寂しさも吐露し、「昨日は泣きませんでしたが、今朝は涙」と明かした。
最後は「みんな、すくすく成長してくれてありがとう」と子どもたちへの感謝を記し、母としての愛情をにじませている。
この投稿にファンからも「勝手に私も感動で泣きそう」「涙こらえるのに必死！！」「うるっとしちゃう」「素敵なSP」「頼もしい護衛たち」「朝からほっこり」「お兄ちゃん達が本当に優しい」 などの声が寄せられている。
９日に更新したブログで「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小原、ピンクのワンピースを着た長女との記念ショットを公開した小原。「ついこないだまで年長さんだった」と振り返りながら、「もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と母としての喜びを表現。「赤ちゃんはあっという間に小学生になります」としみじみと成長の早さを実感したことをつづっていた。
この日、「初日登校★」と題してブログを更新すると、３人の子どもたちの朝の様子について「小学生の朝は時間がないだろうなぁと不安でしたが８時前にこの様子 余裕やーん みんなやればできるやーん」とスムーズなスタートに安堵した様子。
あいにくの雨となった初登校だが、長女は「わくわくドキドキ」「ニコニコ」と終始笑顔だったという。真新しいランドセルを背負い傘をさして登校する姿や兄たちと一緒に歩く様子を公開。
また、小原は「こうめちゃんのまわりには護衛たちが？！とりかこむ」と兄たちが付き添い、一番後ろには夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木も見守る微笑ましい様子も紹介。11歳の長男・誠希千くんが教室まで送り届ける予定であることも明かし、「ありがとう頼んだよ」と母としての思いを吐露。
一方で、「あーー いっちゃった」「いつもならこうめちゃんと過ごす時間なのに さみしい×1000000000……………」と寂しさも吐露し、「昨日は泣きませんでしたが、今朝は涙」と明かした。
最後は「みんな、すくすく成長してくれてありがとう」と子どもたちへの感謝を記し、母としての愛情をにじませている。
この投稿にファンからも「勝手に私も感動で泣きそう」「涙こらえるのに必死！！」「うるっとしちゃう」「素敵なSP」「頼もしい護衛たち」「朝からほっこり」「お兄ちゃん達が本当に優しい」 などの声が寄せられている。