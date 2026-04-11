歌川国芳の代表作ともいえる「相馬の古内裏」を立体化！ 「一番くじ 歌川一門」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 歌川一門」を4月11日より順次発売する。価格は1回800円。
本商品は、浮世絵師の歌川一門の作品をモチーフにした一番くじ。A賞は「相馬の古内裏 フィギュア」で、歌川国芳の代表作ともいえる「相馬の古内裏」を完全立体化。ペンスタンド付きでデスクインテリアとしても飾れる。
B賞は「狐火ブランケット」で、怪しく光る狐火や、夜道を照らす星には、暗闇でぼんやり光る蓄光印刷が施されている。C賞は「毛の柔物（けのにこもの）クッション」で、座布団にちょこんと座る狆（ちん）と、猫が描かれており、普段使いしやすいクッションとなっている。
その他に、「江戸名所百人美女 着物柄トート」、「歌川広重 小鳥のガラス小皿」、「名所江戸百景 アクリッツ」、「ラバーコレクション」、「ステーショナリーコレクション」がラインナップしている。
ラストワン賞は、「相馬の古内裏 フィギュア」の蓄光仕様の怪光Ver.が用意されており、暗闇で怪しく光る。
「一番くじ 歌川一門」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：相馬の古内裏 フィギュア
B賞：狐火ブランケット
C賞：毛の柔物（けのにこもの）クッション
D賞：江戸名所百人美女 着物柄トート
E賞：歌川広重 小鳥のガラス小皿
F賞：名所江戸百景 アクリッツ
G賞：ラバーコレクション
H賞：ステーショナリーコレクション
ラストワン賞：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～
ダブルチャンスキャンペーン：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～
A賞：相馬の古内裏 フィギュア
B賞：狐火ブランケット
C賞：毛の柔物（けのにこもの）クッション
D賞：江戸名所百人美女 着物柄トート
E賞：歌川広重 小鳥のガラス小皿
F賞：名所江戸百景 アクリッツ
G賞：ラバーコレクション
H賞：ステーショナリーコレクション
ラストワン賞：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～7月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
(C)BANDAI SPIRITS 2008
※発売日は流通により前後する場合があります。