一番くじ 歌川一門】 4月11日 順次発売 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 歌川一門」を4月11日より順次発売する。価格は1回800円。

本商品は、浮世絵師の歌川一門の作品をモチーフにした一番くじ。A賞は「相馬の古内裏 フィギュア」で、歌川国芳の代表作ともいえる「相馬の古内裏」を完全立体化。ペンスタンド付きでデスクインテリアとしても飾れる。

B賞は「狐火ブランケット」で、怪しく光る狐火や、夜道を照らす星には、暗闇でぼんやり光る蓄光印刷が施されている。C賞は「毛の柔物（けのにこもの）クッション」で、座布団にちょこんと座る狆（ちん）と、猫が描かれており、普段使いしやすいクッションとなっている。

その他に、「江戸名所百人美女 着物柄トート」、「歌川広重 小鳥のガラス小皿」、「名所江戸百景 アクリッツ」、「ラバーコレクション」、「ステーショナリーコレクション」がラインナップしている。

ラストワン賞は、「相馬の古内裏 フィギュア」の蓄光仕様の怪光Ver.が用意されており、暗闇で怪しく光る。

【各等賞一覧】

A賞：相馬の古内裏 フィギュア

B賞：狐火ブランケット

C賞：毛の柔物（けのにこもの）クッション

D賞：江戸名所百人美女 着物柄トート

E賞：歌川広重 小鳥のガラス小皿

F賞：名所江戸百景 アクリッツ

G賞：ラバーコレクション

H賞：ステーショナリーコレクション

ラストワン賞：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～

ダブルチャンスキャンペーン：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～

A賞：相馬の古内裏 フィギュア

B賞：狐火ブランケット

C賞：毛の柔物（けのにこもの）クッション

D賞：江戸名所百人美女 着物柄トート

E賞：歌川広重 小鳥のガラス小皿

F賞：名所江戸百景 アクリッツ

G賞：ラバーコレクション

H賞：ステーショナリーコレクション

ラストワン賞：相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～7月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)BANDAI SPIRITS 2008

※発売日は流通により前後する場合があります。