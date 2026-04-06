危険度大！外見にあらわれにくい隠れ肥満の原因とは？【内臓脂肪の話】

危険度大！外見にあらわれにくい隠れ肥満の原因とは

内臓周辺の脂肪が生活習慣病の原因に

ぽっこり突き出したお腹や年々増えていくウエストサイズ……お腹まわりの脂肪に悩まされている人は少なくないでしょう。

ぽっこりお腹の原因は、「内臓脂肪」と呼ばれている脂肪の蓄積です。内臓脂肪とはその名のとおり、内臓の周囲、腸などの消化管を固定している膜にたまる脂肪。たまり過ぎた状態は「内臓脂肪型肥満」といわれ、そのシルエットがリンゴに似ていることから「リンゴ型肥満」とも呼ばれています。

そもそも体につく脂肪には３種類あり、内臓脂肪のほかにまず「皮下脂肪」があります。皮下脂肪は皮膚のすぐ下につく脂肪で、腰から太ももにかけて蓄積しやすいという特徴があります。過剰にたまった状態は「皮下脂肪型肥満」、あるいはそのシルエットから「洋ナシ型肥満」と呼ばれています。

もうひとつは「異所性脂肪」です。体のたまるべきではない場所、筋肉や臓器についた脂肪のことをいいます。

厚生労働省は腹囲をメタボリックシンドローム（心臓病や脳卒中などになりやすい病態）の診断基準のひとつとしていますが、これは内臓脂肪が健康を害する物質を放出することがわかっているから。ぽっこりお腹は生活習慣病を引き起こす危険信号ともいえるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅