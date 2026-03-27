【トミカ】はたらく車がアイスクリームケーキに大集合！ サーティーワンより「トミカ アイスクリームケーキ」が登場
サーティワンアイスクリームより、2026年4月1日（水）から期間限定で、手のひらサイズのミニカー「トミカ」との初コラボレーション商品が発売される。
＞＞＞はたらく車がいっぱいのケーキや、付属のトラックをチェック！（写真6点）
「トミカ」は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売された。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
そんな、世代を超えて愛され続けるトミカの世界がそのままアイスクリームケーキになり、はたらく車が大集合。
はたらく車が大集合した特別なトミカ アイスクリームケーキは、お子さんが大好きな街のヒーローである消防車、救急車、パトロールカーがチョコレートに。ホイールローダや信号機、標識、人のピックもついているので、シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶときのワクワクがケーキでも楽しめる。消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインのフィルムや、にぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージした台紙は、サーティワンのお店やアイスクリームを持った子どもがいたりと、わくわくするデザインとなっている。フレーバーは大人気のポッピングシャワーとチョップドチョコレート。
はたらく車が大集合した、サーティワンならではの、わいわい楽しいトミカアイスクリームケーキだ。
また本商品にはキャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付属する。サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックで、付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックの完成。トミカらしいパッケージで、プレゼントにもおすすめです。ここでしか手に入らない、プレミアムなトミカをお見逃しなく。
（C） TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
＞＞＞はたらく車がいっぱいのケーキや、付属のトラックをチェック！（写真6点）
「トミカ」は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売された。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
はたらく車が大集合した特別なトミカ アイスクリームケーキは、お子さんが大好きな街のヒーローである消防車、救急車、パトロールカーがチョコレートに。ホイールローダや信号機、標識、人のピックもついているので、シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶときのワクワクがケーキでも楽しめる。消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインのフィルムや、にぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージした台紙は、サーティワンのお店やアイスクリームを持った子どもがいたりと、わくわくするデザインとなっている。フレーバーは大人気のポッピングシャワーとチョップドチョコレート。
はたらく車が大集合した、サーティワンならではの、わいわい楽しいトミカアイスクリームケーキだ。
また本商品にはキャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付属する。サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックで、付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックの完成。トミカらしいパッケージで、プレゼントにもおすすめです。ここでしか手に入らない、プレミアムなトミカをお見逃しなく。
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