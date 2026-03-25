3月25日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「トランプ氏「主要点で合意」、イランは交渉否定 他国が仲介の試みも」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。

トランプ米大統領は２３日、イランとの間で「協議が順調に進んでいる」と記者団に述べ、「主要な点で合意した」と主張した。イラン側は交渉が行われていること自体を否定しているが、パキスタンを仲介役とした協議が今週にも開かれるとの報道も出ている。

この記事の下なんですが、そのままこういう見出しも出ています

国の石油備蓄2割放出 明日から

政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始める。石油元売４社に随意契約で国内消費量の1カ月分、およそ5300万バレルを売却する。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、中東から届く原油が大幅に減りつつあるため、国内の民間タンクを産油国の石油会社に貸して溜めておく産油国共同備蓄も月内に放出する。

24日に開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で明らかにした。全国11カ所の基地から順次タンカーやパイプラインで精油所に運ぶ。放出量は21日時点の備蓄量146日分の2割に当たる。

ホルムズ海峡を経由しないルートでの経原油輸送も模索されている。政府によると海峡の外にあるUAE北東部の港や、サウジアラビア西側の黄海沿岸から出たタンカーが3月末以降、二隻到着する。今後もこうした調達が進む可能性があるが、量は限られるという。政府や石油連盟によると、アメリカ産原油の調達拡大も検討しているが日本への到着は6月以降になるという。

大竹まこと「まぁあれだね。イラン情勢は不確実な感じでずっと進んでて、アメリカはある程度のことで攻撃やめるかもしれないみたいな。これはイランに言ってると言っているけど、イランはそんな話はまだ何も聞いてませんと。交渉は受けておりませんという話で、まだ不安は残ってるよね。

それで原油の方だけども、今回は中東のイランの紛争でホルムズ海峡が封鎖された。でも前にもこういうことはあって、今回の様に日米会談があって、その時も紛争中という時には日本には法律があるんでいけませんと。その時は紛争が終結してからの機雷の除去を総会で出して手伝ったという過去があると思うんだけども、今はまだそういう段階ではない。では日本はどういう立場をとっていくのかっていうのが海外から注目されてる。

でも日本にはある法律があって、その法律のおかげというか、その法律でいろんなことには参加できないっていうことを表明して、それはトランプ大統領も納得した。だけども、会談の内容が全部伝わってきてるわけじゃないから、それ以外の交渉にどんなことがあったのかというのは国会中継でもお答えを差し控えさせていただきますという表現で明らかになってない。今の時点でね。ということになると、想像するのは、いろいろな取引があったんだろうなというふうに思うわけだけど、その内容までは踏み込んでない。そんな中ででも、どちらにしても良かったのは、これは古谷 経衡さんも言ってたけど、憲法九条が日本のそれを守って本当に良かったと。でも、じゃあ政府は何してるかっていうと、これからちょっと改憲しようとしてるっていうのが政府の姿勢だね。そうなってくるとこれまでの憲法九条の歯止めみたいなのが、この後効くかどうかっていう問題がまだ残ってるよね。改憲がどうなるかはまだ定かではないけども。

あともう一つはさっき言った通り、前にもここの紛争はあって、その時も石油の問題が起こってたわけだよね。だったら、その時から逆算すれば中東に9割を石油は頼ってるわけだけども、もうちょっとアラスカと交渉しようとか、別の地域から石油をとか言ってるわけだけど、前にもそういうことがあるんだったら、もうちょっといろいろな手を売っといても良かったんじゃないのと。

争いがちょっと収まったから、またホルムズ海峡から9割で行けますみたいな時にもうちょっと考えてもよかったよね。いろんなことをね。また今こんなことがあって、また今いろんなとこからって、また言ってるわけだけど、それだったら前の危機の時に日本は食料自給率は36%だよね。もう一つエネルギーの自給率も日本は何もない。原発があるというのと、太陽光でやってるわけだけども、それ以外は輸入に頼ってるわけで、エネルギーを自給率も確かそんなには高くない（筆者注：2022年付のデータで12.6％）。

よく考えれば日本という国は食料自給率も、エネルギーの面においてもこの小さな口で全部まかなえるわけじゃない。それはどういうことかって言ったらば各国と連携して、外務省なりいろいろな省庁が水面下でいろいろなやり取りをしていかなくちゃいけない。じゃなきゃこの国の食料もエネルギーも自分たちで全部賄えないわけだから。

しかもこの国は鉄鋼を輸入して加工して海外に出すというシステムで経済を今まで拡大してきたわけだから、その辺もうちょっと国も大企業も注視しながらやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんだけどね」