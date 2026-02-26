エイトザタラソがアップグレード新作♡ひんやり潤う夏限定ヘア＆ボディケア登場

暑さや湿気による髪のうねりやベタつきが気になる季節にぴったり♡「エイトザタラソ」から、ひんやりとした使用感と潤いケアを両立した限定アイテムが登場します。アップグレードされた“うねりクール処方”や、瞬時に涼しさを感じるボディミストなど、夏を快適に乗り切るための新提案。毎日のケアをもっと心地よくアップデートしてみませんか？♪

うねりケアが進化した限定キット

エイトザタラソ コントロール＆リペア シャンプー＆ヘアトリートメント ミニヘアミルク付き 限定キット（フローズンホワイトフローラルの香り）

価格：3,080円(税込)

シャンプー475mL/トリートメント475mL/ヘアミルク30mL

湿気によるうねりや広がりにアプローチする“うねりクール処方*”をアップグレードして採用。

うねりケアケラチン*²を2倍*¹配合し、髪内部に潤いを与えながら、サラサラでまとまりのある仕上がりへ導きます。

ミニヘアミルク付きで、外出先でも手軽にケアできるのも嬉しいポイント♡

SHIRO新作ルバーブハマナスで透明感ケア♡潤い満ちる4アイテム登場

エイトザタラソ 爽快リフレッシュ クールボディミスト

価格：1,320円(税込)

「エイトザタラソ爽快リフレッシュクールボディミスト」は、肌表面温度を瞬時に-5℃*³感じる冷感設計が魅力。速乾タイプでベタつかず、暑い季節でもさらっと快適に使えます。

タラソ幹細胞処方*⁴により、紫外線や冷房で乾燥しがちな肌にも潤いをチャージ。アクアホワイトフローラルの香りで、汗のニオイもすっきりカバー*⁵します。

発売日＆販売情報

2026年3月24日（火）：公式オンラインストアなどEC先行販売

2026年4月9日（木）：プラザ・ロフトにて順次発売

2026年4月25日（土）：全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて展開

＊潤いを与えることでうねりをケアする処方のこと ＊1 2025年発売「うねりクール処方」比 ＊2 エイトザタラソ コントロール＆リペア シャンプー N：イソステアロイル加水分解シルク、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿）／エイトザタラソ コントロール＆リペア ヘアトリートメント N：ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）＊3 肌の表面温度のこと ＊4 リンゴ果実培養細胞エキス 、水溶性コラーゲン（全て保湿） ＊5 香料のマスキング効果により汗のニオイをカバーすること

夏の不快感を心地よくリセット♡

うねりやベタつき、暑さによるストレスをケアしながら、潤いもキープしてくれるエイトザタラソの限定アイテム♡毎日のヘア＆ボディケアに取り入れることで、夏でも快適で美しいコンディションを保てます。ひんやりとした心地よさとサラツヤ仕上がりを、この季節だけの特別なケアでぜひ体感してみてください♪