ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが２０日、金曜総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

番組では「全国！中高生ニュース 卒業おめでとうＳＰ」で神奈川・松田町の松田中学校を取材した。

同校はこれまでに６度、見事な黒板アートを番組で披露している。今回は美術部の１、２年生が卒業生へ贈る黒板アートを描いた。

見事なアートと在校生と卒業生の言葉にスタジオで江藤アナと進行を務める杉山真也アナは感動を表し、江藤アナは「さすが松田中学校ですよね」と絶賛すると、杉山アナも「いつもすてきな作品を残してくれますけど、先輩の思いを受け継いでほしいですね」とメッセージを送った。

江藤アナは「技術だけじゃなくて心を受け継ぐっていうのがすばらしい。いつもＴＩＭＥ，に寄り添ってくれて本当にありがとう」と目を真っ赤にし感謝を伝えた。これに杉山アナは「涙止まらないね」と伝えると、江藤アナは、両手で顔を覆い「止まらない…おめでとう！」と左手で口をおさえ、右手を振りながら泣き笑いの表情で卒業を祝福していた。