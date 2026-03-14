アニメ「恋姫†無双」シリーズの曹操役などで知られる声優で、悪性の肉腫を患い闘病中であることを公表していた前田ゆきえさんが9日に亡くなったと、妹が14日に代理でXを更新し、伝えた。

「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました」と報告。「2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました。これまで支えてくださり本当にありがとうございました」とつづった。

前田さんは昨年10月、仕事関係者などへ報告するかたちで「私は現在、悪性の肉腫を患い、関西に拠点を移しております。この春、最後の手術も虚しく何度目かの再発をし、現在は延命措置をしております」と公表。今年1月1日の投稿では「昨年は12月半ばの入院時に、検査結果を見た主治医から『入院中に急死する可能性もある』と言われて、年が越せない可能性を本気で考えた師走を過ごしました。今もそのリスクはあるものの、無事に新年を迎えることができました」と近況を報告していた。

2月26日の投稿では「2026年2月末をもって、足掛け30年の声優業から卒業いたします」と報告。「病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」と説明し、「これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

前田さんはアニメ「エレメンタルジェレイド」オーファス役、ゲーム「ぷよぷよ」シリーズのフェーリ、映画やドラマの吹き替えなど数多くの作品に出演している。