＜夫に騙された＞卒業式だから喧嘩は一時休戦…なのに妻は置きざりで子どもと食事に行った！ひどい…
夫婦として一緒に生活していると、旦那さんと喧嘩をすることもあるでしょう。すぐに仲直りができればよいですが、お互いに譲らないと長引いてしまうことも。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんと喧嘩中にとても悲しい出来事があったようです。こんな投稿がありました。
『旦那と喧嘩中で、今日は子どもが小学校の卒業式でした。昨日の夜、子どもを通して「明日の昼、回転寿司の予約をしておいて」と言われたので、「休戦か。おめでたい日だしね」と思い予約をしました。
そして今日、卒業式が終わり、家で着替えや化粧直しをしていたら、その間に旦那は子どもたちと回転寿司へ。あまりにもひどくないですか？』
投稿者さんは旦那さんと喧嘩をしていますが、子どもの卒業式の日には一緒に食事に行こうと思っていました。旦那さんから回転寿司の予約をしようと言うくらいですから、喧嘩はいったん休戦になると考えますよね。でも実際は違っていました。投稿者さんを置いて、子どもと旦那さんだけが食事に行っています。これには投稿者さんも驚いたでしょうし、何よりショックだったのではないでしょうか。このような旦那さんのやり口に他のママたちも怒りを感じているようです。
子どものお祝いに妻を置いていくなんて！
『これはひどい！ 大切な日なのに許せない！』
『子どもの大事な卒業式なのに。今後もこの嫌なことを思い出すよね』
喧嘩が原因でお互いに不機嫌になり、冷たい態度をとる場合もありますが、この日は子どもの卒業式です。子どもにとっても大切な日ですが、夫婦にとっても節目になる日ではないでしょうか。そのような大切な日の食事に母親を置いていくのは、旦那の行動とは思えませんね。これから行われる子どもの式典のたびに、投稿者さんは今日のことを思い出すかもしれません。
子どもにとっても嫌な思い出になってしまう
『ひどい。何より巻き込まれた子どもが可哀想』
『子どもには何と言って連れ出したんだろう。お母さんは？ となると思うし。子どもも気を使うよね、可哀想』
卒業式の日の食事は普段の食事とは意味合いが違ってきますね。お祝いをして思い出を作る日とも言えるでしょう。そのような日にお母さんが不在なのは、子どもも寂しい思いをしたのではないでしょうか。そして小学校を卒業する年齢ですから、親が険悪な雰囲気になっていることを察知していたかもしれません。卒業式の日に親が喧嘩をしているのも、子どもにとっては辛いことでしょう。いくら喧嘩をしているとはいえ、子どもたちも「お母さんは？」と思ったのではないでしょうか。
『子どもは旦那に強く言えないかも。ただ、そこまで深く考えるような子ではないし、よく旦那に連れられて外食に行くから、今日も私はこないものだと思っているのかも』
旦那さんは、普段から子どもと一緒に外食をしているそうです。そうした流れがあるので、子どもも昼食はお母さん抜きで、夕食は家族みんなで食べると思っていたのかもしれませんね。
旦那さんは性格が悪すぎる
『予約だけ妻にさせておいて、当日は置いていくの？ 信じられない性格の悪さ。意地が悪すぎるね』
『こういう根っからの意地悪は、最初から陥れるつもりだよね。旦那はただ投稿者さんを置いていくだけではなく、予約を入れさせて期待させてから置いて行く計画だったんだと思う。その方がダメージが大きいから。妻にそんなことができるなんて、性格が悪すぎる』
回転寿司の予約をしたのは投稿者さんですから、その時点で家族みんなで食事に行くと思うでしょう。でも旦那さんは最初から投稿者さんを置いていくつもりだったのではないでしょうか。その方が、投稿者さんのショックは大きくなるからですね。そこまでの意地悪を考えるのは、相当怒っているか、あるいは性格が悪すぎるかでしょう。自分の鬱憤を晴らすために子どもを巻き込んでいますし、今後も同じことが起きる可能性を考えてしまいますね。
陰湿なやり方には抵抗すべき
『これからも何度も同じ辛い思いをしたり、ひどい言動がエスカレートしたりすると思うよ』
『これからどうするの？ 黙って耐えるの？ 旦那さんのやっていることは陰湿。投稿者さんをバカにするにもほどがある。投稿者さんが黙っていたら、ずっとこのままだよ？』
夫婦喧嘩をしているとはいえ、旦那さんのしたことは意地悪ですし、陰湿です。もし投稿者さんが何も言わなかったら、夫婦喧嘩の度に嫌がらせを受けるかもしれません。
旦那さんのしたことは大人げないですし、子どもにも辛い思いをさせる恐れがあります。喧嘩をするのは仕方ないとしても、その後の態度にはきちんとクレームを言っておく必要がありそうですね。こんなことがあって投稿者さんも苛立ちや悲しさが渦巻いているかもしれませんが、早い段階で旦那さんと話し合うことが大切になってきそうです。