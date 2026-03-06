第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。

この世代の注目の好投手には「2年生四天王」と呼ばれる4投手がいる。横浜・織田翔希、沖縄尚学・末吉良丞、山梨学院・菰田陽生、聖隷クリストファー（静岡）・高部陸で、今大会には織田、末吉、菰田の3人が集結。また、今秋ドラフト上位候補に挙がる大阪桐蔭の最速153キロ右腕・吉岡貫介も力がある。

好投手をいかに攻略するか。今大会からDH制が初めて採用されるだけに、鍵を握る可能性がある。対戦校の対策にも注目が集まりそうだ。

以下、注目投手の1回戦。

★帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）

★横浜（神奈川）―神村学園（鹿児島）

★山梨学院（山梨）―長崎日大（長崎）

★熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）

【第1日】

帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）

阿南光（徳島）―中京大中京（愛知）

八戸学院光星（岩手）―崇徳（広島）

【第2日】

滋賀学園（滋賀）―長崎西（長崎）

横浜（神奈川）―神村学園（鹿児島）

花巻東（岩手）―智弁学園（奈良）

【第3日】

東洋大姫路（兵庫）―花咲徳栄（埼玉）

高知農（高知）―日本文理（新潟）

北照（北海道）―専大松戸（千葉）

【第4日】

神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）

近江（滋賀）―大垣日大（岐阜）

山梨学院（山梨）―長崎日大（長崎）

【第5日】

東北（宮城）―帝京長岡（新潟）

高川学園（山口）―英明（香川）

三重（三重）―佐野日大（栃木）

【第6日】

熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）

（以降、2回戦）