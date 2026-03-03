【MiSide : ミサイド オンラインくじ「出会いはサプライズ。全部のミタちゃん、集めたくなる。」― ドキドキ、ワクワク、クセになる！】 3月6日より発売 価格：1回880円

丸井は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、オンラインくじイベント「MiSide : ミサイド オンラインくじ『出会いはサプライズ。全部のミタちゃん、集めたくなる。』― ドキドキ、ワクワク、クセになる！」を3月6日より開催する。

本イベントでは、AIHASTOにより開発されたSteam向け美少女ホラーアドベンチャーゲーム「MiSide : ミサイド」のオンラインくじを1回880円で販売。等身イラスト・ミニキャライラスト合わせて10パターンもの個性豊かなヒロイン・ミタが登場する。なお、等身パネル（通常ver.／ロリィタver.）のイラストは、イラストレーター 華山ゆかり氏が本イベントのために描き下ろしたものとなる。

商品にはA賞～E賞の各賞のほか、10連特典としてポストカードも用意されている。さらに、ミタの描き下ろしイラストを使用した等身大パネルの受注販売も実施される。

「マルイウェブチャネル」にて、オンラインくじ「MiSide : ミサイド オンラインくじ『出会いはサプライズ。全部のミタちゃん、集めたくなる。』― ドキドキ、ワクワク、クセになる！」商品紹介

開催場所：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

開催期間：3月6日（金）12時～3月31日（火）23:59

□「マルイウェブチャネル」にて、オンラインくじ「MiSide : ミサイド オンラインくじ『出会いはサプライズ。全部のミタちゃん、集めたくなる。』― ドキドキ、ワクワク、クセになる！」のページ

※マルイ・モディ店舗での実施はありません

A賞：Tシャツ（全2種）

本イベントのための完全描き下ろしイラストを用いた特別仕様のTシャツ。ユニセックスに使いやすいLサイズ・ブラックカラーを採用。

B賞：回転アクリルスタンド（全2種）

世界観を立体的に楽しめる、回転式アクリルスタンド。表面には等身イラスト、裏面にはロゴを配し、向きを変えるたびに違った表情が楽しめる。

C賞：フォンタブ（全1種）

ゲーム序盤に登場するスマホゲーム画面をそのままデザインに落とし込んだ特製フォンタブ。日常の中で作品の世界観をさりげなく楽しめる。

D賞：スライドキーホルダー（全4種）

「親切なミタ」、「キャッピー」、「眠いミタ」、「狂ったミタ」のミニキャライラストをあしらったスライド式キーホルダー。スライドさせると表情が変わる、遊び心のある仕様。

E賞：缶バッジ（全10種）

10パターンのミタが勢ぞろいした、コレクション性の高い缶バッジ。

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たる。

10連特典

1回の会計で10回購入ごとに、オリジナルポストカード（全6種）がランダムで1枚もらえる。

等身大パネル（全2種）

価格：各33,000円

実寸サイズでミタの存在をそのまま感じられる、描き下ろしイラストを使用した特別仕様の等身大パネル。

(C)Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.