【鬼滅の刃】1回使い切り目薬「ティアーレ」とコラボ！ オリジナルグッズが当たる
1回使い切り目薬「ティアーレ」とアニメ「鬼滅の刃」のコラボレーションが実施。特別デザインパッケージに炭治郎たちが登場、描き下ろしキャラたちのオリジナルグッズが当たる。
アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作は ufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2025 年 7 ⽉ 18 ⽇『劇場版「⻤滅の刃」無限城編 第⼀章 猗窩座再来』が全
国公開。⼈と⻤の切ない物語、⻤気迫る剣戟、魅⼒的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で⼈気を博している。
そんなアニメ「鬼滅の刃」と、1回使い切り目薬「ティアーレシリーズ」がコラボレーションを実現、2026年3⽉1⽇（⽇）からキャンペーンが実施される。
本キャンペーンでは、コンタクトレンズ装⽤者向け「ティアーレ コンタクト」から、お⼦さま向け「こどもティアーレ」までの幅広いラインナップが、炭治郎をはじめとする⼈気キャラクターたちが描かれた特別デザインパッケージで登場する。
キービジュアルでは、1回使い切り⽬薬ティアーレをシェア・点眼している炭治郎たちをufotableが描き下ろし。コラボ対象製品の1点以上のご購⼊でufotable描き下ろしイラストを使⽤したオリジナルキャラクターグッズが当たるキャンペーンも開催される。
こちらは、対象製品を1つ以上購⼊したレシートを撮影してLINEで応募すると、ティアーレとコラボしたufotable描き下ろしイラストを使⽤したアニメ「⻤滅の刃」オリジナルグッズが抽選で500名に当たる。また、応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙」がプレゼントされる。
ティアーレは、1回使い切りなので、使いたいときに1本だけ⼿軽に使えるのもポイント。ご家庭での常備⽤はもちろん、外出先や急な使⽤にも安⼼だ。ティアーレを使って、親⼦で⼀緒に ”穢れなき” クリアな瞳を⽬指そう。
※禰⾖⼦の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
