2·î24Æü¡¢¡Æ06Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®ÅÄÆ¸Ì´¡Ê40¡Ë¤¬¡¢X¤Ç¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿Åê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢22Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿À®ÅÄ¤ÎX¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£À®ÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÂåÉ½¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤ËÈ¿±þ¡£¡Ô¤³¤Î¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Çµ¢¹ñ¤È¤¤¤¦µ»ö¡Ä¡Ä¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿É¤¤¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ô10Âå¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í·¤Ó¤¿¤¤À¹¤ê¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ´¤Æ¶¥µ»¤ËÊû¤²¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ´¤Æ·ü¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¹ñ¤Î±ÑÍº¡Ù¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁê±þ¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ
À®ÅÄ¤Ï¡Ô¤³¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ¤ÈÄó¸À¡£¡Ô¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ½»»¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î·É°Õ¡Ù¤Î¸½¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÂ³¤±¡¢¹ñ¤ÏÁª¼ê¤ò¡Ö¹ñ²È¤Îºâ»º¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ô»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤éÆ´¤ì¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ò¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤¬¡Ø¹ñ²È¤Îºâ»º¡Ù¤È¤·¤ÆÂº¤ÖÊ¸²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿¿¤Î±ÑÍº¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£¤½¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤âÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢X¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ô¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï±ÑÍº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤½¤â¤½¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«Í³¡Õ¤È²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ô¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È»¿Æ±¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤ò¼õ¤±¡¢24Æü¤ËÀ®ÅÄ¤ÏºÆ¤ÓX¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ØÀ¿¼Â¤µ¡Ù¤ò·ç¤¤¤¿ÂÐ±þ¤¬Èá¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Õ¤È½Å¤Í¤Æ¼çÄ¥¤·¡¢¡Ô°ìÈÖ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¤«¤é¤Î¡Ø¤Í¤®¤é¤¤¡Ù¤È¡Ø·É°Õ¡Ù¤ò¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¡Ø±ÑÍº¡Ù¤ä¡Ø¹ñ²È¤Îºâ»º¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¿Þ¡¹¤·¤¤¡Õ
¡Ô¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¸½¾õ¤ò¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«ÉÔÀ¿¼Â¤À¤È¤«¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Õ
¡Ô¤¹¤Þ¤ó¤¬²¿¤Ç²æ¡¹¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¢¤ó¤Î¡©¡Õ
¡Ô·É°Õ¤òµá¤á¤ëÂÖÅÙ¤ÏÇ¡²¿¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÃç´ÖÆâ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ëµá¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤ìÁê±þ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡Ôº£¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÔ¶ø¤ä´Ä¶ÌÌ¤â´Þ¤á¤¿Äó¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¼çÄ¥¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤â¶¯À©¤µ¤ì¤ÆÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¹ñÌ±¤¬Èà¤é¤ò¡È¡Ø¹ñÌ±¤Îºâ»º¡Ù¤È¤·¤ÆÂº¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×