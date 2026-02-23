「夜勤に入らないと稼げない」という看護師のママ友。看護師って高収入な職業ではなかったの？日本人の平均年収と比較

看護師の平均年収は日本人の平均年収と比較して高い

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、看護師の「きまって支給する現金給与額」は35万2100円、「年間賞与その他特別給与額」は85万6500円です。

年収は「きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」で計算できるため、508万1700円になります。

国税庁によると、令和5年における日本人の平均年収は460万円なので、看護師の平均年収の方が48万1700円高いことが分かります。

参考までに、保健師の平均年収は451万500円、助産師は566万9500円、准看護師は408万3100円です。准看護師は看護師に比べて業務範囲が限定されていることや、管理職に就きにくいことなどから、看護師より給料が低いと考えられます。



看護師の「夜勤手当」が年収に占める割合は？

公益社団法人日本看護協会の「2023年病院看護実態調査」によると、1回あたりの夜勤手当の平均額は表1の通りです。

表1

平均夜勤手当額 三交代制 準夜勤 4234円 三交代制 深夜勤 5199円 二交代制 夜勤 1万1368円

出典：公益社団法人日本看護協会「2023年病院看護実態調査」を基に筆者作成

例えば、二交代制の病院における月平均夜勤回数は4.9回なので、1万1368円×4.9回=約5万6000円の夜勤手当がついた場合、1年に換算すると67万2000円になります。年収519万7000円の場合、夜勤手当の割合は13％程度ということになるでしょう。

夜勤手当がまったくつかなかった場合、看護師の平均年収は日本人の平均年収を下回ってしまうことになります。



看護師として高収入を得る方法

看護師の年収には夜勤手当がある程度影響します。そのため、高収入を得るためには夜勤の回数を増やしたり夜勤手当が高く設定されている医療機関で働いたりする方法が効果的でしょう。また、夜勤を専門に行う「夜勤専従看護師」として働く方法もあります。

公益社団法人日本看護協会の「看護職員の賃金に関する実態調査」によると、夜勤専従者がいる施設は全体の41.7％であり、そのうち14.2％の施設が「夜勤専従者への特別な手当がある」と答えています。

夜勤専従看護師は一般的な常勤の看護師よりも給与が高い傾向があり、さらに特別手当がつくところもあるということなので、高収入が期待できるでしょう。

夜勤に入ること以外にも、認定看護師や専門看護師の資格を取得して資格手当を得たり、管理職になって管理手当を得たりすることも、看護師として高収入を得る方法のひとつです。



看護師の平均年収は日本人全体の平均年収より48万1700円高い

厚生労働省の調査によると、看護師の平均年収は508万1700円で、日本人全体の平均年収である460万円より48万1700円高いことが分かります。

夜勤手当が年収に占める割合は13％程度とその影響は大きく、夜勤手当がまったくつかない場合は日本人の平均年収を下回ってしまう可能性があります。

看護師として高収入を得るには、夜勤の回数を増やす、夜勤手当が高い職場で働く、夜勤専従看護師として働くなどの方法もあるでしょう。夜勤に入る方法以外にも、専門性の高い資格を取得するなどして看護師として高収入を得ることは可能であると考えられます。



