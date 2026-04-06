足を広げて座る行為は迷惑行為と認識されていることが多い（画像：写真AC）乗りものニュース

電車での迷惑行為ランキング「座席の座り方」が毎年上位にランクイン

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 駅と電車内の迷惑行為ランキングの上位に「座席の座り方」がランクインした
  • 2022年版では、43%の人が「座席に荷物を置く・足を広げる」と回答
  • 次いで23%の人が「座りながら足を伸ばす・組む」と答えている
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