違いは「習慣」肌がキレイな美容通に聞いた「美肌の材料」







「美肌を保つための」毎日ルーティン

自信が持てる「美しく整った肌」を手に入れるために、憧れの美肌の持ち主が実践するデイリーケアを多方面からリサーチ。いまもこの先も肌への負担も増える季節だから。そもそもの肌トラブルを予防するために、日々の地道なケアの積み重ねが重要に。





【乾燥を感じさせないために】

室内外問わず、乾燥する空気にさらされ続ける肌に与える、水分チャージのメソッド。







「ナイトクリームを入浴中のパックに」



FATUITE



「こっくりと濃密なファチュイテのブライテスト エナジャイジングナイトクリーム。2日に1回、洗顔後にたっぷりと塗って湯舟に浸かればふんわりとしたツヤのある肌に。」（ちゃりこさん/美容インフルエンサ―）







「朝晩欠かさないデイリーマスク」



ByUR



「習慣化している朝晩のパック。朝ははちみつエキスでしっかり保湿できる黄色を、夜は1日のダメージをケアできるよりリッチな白を。継続しやすいコスパのよさも魅力です。」（菅原美樹さん/インスタグラマー）







違いは「習慣」

