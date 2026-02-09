¡Ô´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡ÕËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î°¦Ì¼¥¸¥å¥¨»á¡Ö¤¢¤«È´¤±¤Æ¡¢¸ý¸µ¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤µ¤â¡×85Æü¤Ö¤êÅÐ¾ì¤Ç¡È¶Ã¤¤Î»Ñ¡É¨¡¨¡À®Ä¹´ü¤«¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤ÎÌ¼¡¢¼ç°¦¡Ê¥¸¥å¥¨¡¿¼ë°¦¤Èµ¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ë¤Î¼þÊÕ¤¬¶áº¢Áû¤¬¤·¤¤¡£Ç¯Îð¤Ï¸ø¼°¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñÅö¶É¤¬13ºÐÁ°¸å¤È¿äÄê¤¹¤ë¾¯½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÉã¤È¶¦¤Ë¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥å¥¨»áÀ®Ä¹µÏ¿¡£¶âÀµ²¸É×ºÊ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¥í¥·¥¢Âç»È´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¿äÄê165¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÄ¹¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYoutube¡Ö¹â±Ñµ¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Ä¹¤Î¹â±Ñµ¯»á¤À¡£
¡Ö¥¸¥å¥¨¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·îËö¡¢85Æü¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËË¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬¼è¤ì¡¢³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤â¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÊ·°Ïµ¤¤â¤ª¤È¤Ê¤Ó¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¾¸å¤ÏÉã¡¦¶âÀµ²¸»á¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¡¢Êì¿Æ¤ÎÍûÀã¼ç¡Ê¥ê¡¦¥½¥ë¥¸¥å¡ËÉ×¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤È2025Ç¯11·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤¢¤«È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¸ý¸µ¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢È±·Á¤äÍÎÉþ¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ë¾¯½÷¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¸ø¼°¹Ô»ö¤Ø¤ÎÆ±¹Ô¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¡¢ÉþÁõ¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ê±é½Ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤±¤ëÈþÍÆÀ°·Á»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÈþ¤·¤±¤ì¤ÐÈþ¤·¤¤¤Û¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌäÂê¤¬´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¤è¤¯»È¤¦¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À10Âå¤Î¥¸¥å¥¨»á¤À¤¬¡¢º£¸å¤½¤¦¤·¤¿»Ü½Ñ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Èà½÷¤Ï¶âÀµ²¸»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÂÎÀ©Â¦¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·½Õ½Ë²ì¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÉãÌ¼¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ê¤ÉÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨»á¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛ¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬Áý¤¨¡¢ÂÎÀ©Â¦¤Î"°Õ¿Þ"¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¥à¥¸¥å¥¨¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë10Âå¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¡£Ææ¤ÎÊñ¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¼ÂÁü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£