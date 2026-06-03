俳優・坂上忍（58）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻の尊敬するところについて語る場面があった。犬猫の動物保護ハウスを設立し、妻とともに日夜活動に励んでいる坂上。テロップで「雨の日も雪の日も。変わらず守り続ける約束」と表示されると「今日もママさんは夕方のお散歩の間に、地域猫活動のエサやりをやっております。もう何年続いているんだろう」と報告した。「我が家から数少ないTNRでリリースし