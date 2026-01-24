座りがちな人はお尻の筋肉の衰えに注意！【ヒップアップエクササイズ】
シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！
「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！ ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。
※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■股関節を外旋させ、お尻をすっきりヒップアップエクササイズ〈5秒キープ×5回・40秒〉
最後のプログラムはお尻にアプローチ。お尻を鍛えるためにはまず、股関節を外旋させる動きで、お尻の筋肉を使いやすくします。
■STEP1 うつ伏せになる
うつ伏せになり、足指は床に立たせます。
■STEP2 足を上げる
かかと同士をつけたまま、足を上げます。足を上げるとき、恥骨が浮くと腰に負担がかかるので、恥骨をマットに押し付けるイメージで行いましょう。5秒キープして5回繰り返します。
【OK！】
かかと同士はつけるようにしましょう。
【NG！】
かかとが離れる。
erica's advice
かかとをつけることによって股関節が外旋している状態になります！
レベルアップしたい人におすすめ！
ヒップアップトレーニング〈左右10回ずつ〉
■STEP1
うつ伏せになり、片方の足のひざを曲げてもう片方の足指は床に立たせます。
■STEP2
足裏を天井に向けたままひざを垂直に上げます。10 回繰り返して反対側も同様に。大殿筋を鍛えることができます。
座りがちな人はお尻の筋肉の衰えに注意！
デスクワークなど座りがちな姿勢が多い人はお尻の形がつぶれてしまいがち。意外にお尻はこりやすいので、しっかりストレッチしてからエクササイズすることが大切です。
