¡ÖÃ¶Æá¤è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¡ª¡×´¿´î¤¹¤ë¤â¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥óÃÏ¹ö¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÊ¡ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤â²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡É
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¡Ö¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¡×¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦ÂçÅè¿®Íê»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸¤à¡Ö¼»ÅÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤«¤é¤Î¼»ÅÊ¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¡¼¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿À·ÐºÙË¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1996Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÆ°ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Í¤¬¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ËÌ²¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Ê¬¤â¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÈ¯ºî¤¬Ç¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÀ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤âÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¡ÖÃ¶Æá¤è¤ê¤â²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡© ¡¡¤ª¶â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Î¶â³Û¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤âµëÎÁ¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤Ç¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¯ºî¤¬½÷À¤ËÏ¢º¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÃ¯¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤ÎÈ¯ºî¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÉ×¤«¤é¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤ò¤¦¤Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë·×²è¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢·×»»Ç½ÎÏ¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ÈµÕ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸È¤«¤é¤Î¼»ÅÊ¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¼Â²È¤¬¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÇÆ¯¤±¤Ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¸È¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ªÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½÷À¤ÏÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤â¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½÷À¤¬ºàÎÁÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤âÌµÂÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÇä¤ê¾å¤²¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤¬¡Ö¥É¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤é¤À¤é¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸È¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤ËÏÃ¤·¤Æ¤âÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿Å¹¤Î»Å»ö¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¸È¤Î¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤·¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸È¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²£¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½÷À¤ËÅÁÀ÷¤·¤Æ¡¢¡ÖÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸È¤Ï°ì¸«ÀÅ¤«¤ÇÍý²ò¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ¶Æá¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯¤Þ¤¢»Å»ö¤Ë¸ý½Ð¤·¤Ç¤¤ë¤ï¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½÷À¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¸«Åö°ã¤¤¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡¡Èà½÷¤ÏÆÍÁ³¥¥ì¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤È¡¢½÷À¤Ï°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ºî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤âÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö»ä¤À¤±¤¬¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¾å¤Î¿Í¤«¤é¤Î¼»ÅÊ¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¶µ»Õ¤âÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢¡ÖÀèÀ¸¡ª¡¡¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¤È¤¤À¤±¥¥ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡¡¶µ»Õ¤ò¤Ê¤á¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÍý²Ê¼¼¤Î°Ø»Ò¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀèÀ¸¤Î¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¡ª¡×ÇË²õÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ê¤ó¤«°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤ËÈ¿¹³¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÏÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¸ÅÌ¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¼»ÅÊ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¼»ÅÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÏÍÌ¾¤ÊÂçÀèÀ¸¤Î¸µ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éµëÎÁ¤ò¥°¥ó¤È¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÂçÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂçÀèÀ¸¤¬»ä¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼»ÅÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡© »ä¤¬°¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡©¡×¤È¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡Ö¼»ÅÊ¡×¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤òËÉ¤²¤¿¤Î¤«¤È·×»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈ¯ºî¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤Ë¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ê¤ó¤«µ¯¤³¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯ºî¤À¤«¤é°°Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ï¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤é¼«Ê¬¤Çµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢È¯ºî¤Ï³Î¼Â¤Ëµ¯¤¤ÆÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é·ÐºÑÅª¤ÊÂ»¼º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÅè ¿®Íê
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼