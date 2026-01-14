¡Ö¶âÀµÆü¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é¤È²È¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¡×Ã¦ËÌ¼Ô¤¬¸ì¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¸½¼Â¤Èº£¤âÂ¸ºß¤¹¤ëÈ¿Æü¶µ°é¤äÈ¿Æü¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¶Ã¤¤Î¡ÈÆüËÜÁü¡É¤È¤Ï
Ã¦ËÌ¼Ô¤¬¸ì¤ë¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ï·àÅª¤À¡£¶âÀµÆü¤¬ÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²È¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤ÞÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡£Ê¿¾í¤ÈÃÏÊý¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¸Â¸¥é¥¤¥ó¡£¤É¤ó¤É¤ó¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¹ñ¶¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¸½¼Â¤«¤é¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÆüËÜÁü¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶âÀµÆü¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç²õ¤µ¤ì¤¿²È
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍYouTuber¤Ë¤è¤ë½é½ñÀÒ¡Ø´Ú¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤¿¡¢¤Õ¤·¤®¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¹ñ¡É¤Ë¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÒÁ´3²ó¤Î¤¦¤Á1²óÌÜ¡Ó
Ê¹¤¯¤Û¤É¤ËÊÌÀ¤³¦¶¦´¶¤òÄ¶¤¨¤ëÃ¦ËÌ¼Ô¤ÎÂÎ¸³
Ã¦ËÌ¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î¡¢Ã¦ËÌ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤ä´Ú¹ñ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤â·àÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ë¤µ¤ó¤È¥¢¥ó¥Ë¤µ¤ó¤Î¥ª¥â¥Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤«²¿¤«¤ÎÌÜÅª¤Ç¶âÀµÆü¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆÍÇ¡¡¢ÍÌµ¤â¸À¤ï¤µ¤º²È¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢²È¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ë¤µ¤ó¤ÈÄï¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ²È¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¶âÆüÀ®¤È¶âÀµÆü¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²È¤Î¼è¤ê²õ¤·¤ò¹ñ¤¬ÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÌÄ«Á¯¤ÏÎÙ¹ñ¤Ç¡¢¸µ¡¹¤ÏÆ±¤¸Ì±Â²¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï¤É¤ì¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·àÅª¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Í¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÏÃ¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼¡¸µ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤ï¤ºµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾×·âÅª¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ë¤µ¤ó²ÈÂ²¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¾í½Ð¿È¤ÎÃ¦ËÌ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥½¥¢¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÈÊ¹¤Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ê¿¾í¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À¸³è´Ä¶¤¬¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¾í¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤â¿©¤ÙÊª¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¾í¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤·¤«½»¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌò¿¦¤äÎ©¾ì¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¤¬½¼Ê¬¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ÏÁ´¹ñÌ±¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¾í¤Ï¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤ÇÅÄ¼Ë¤è¤ê¤âÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Îµ²¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÊ¿¾í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£ÃÏÊý¤«¤éÃ¦ËÌ¤·¤¿Êý¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ï¤¤¤Ä¤«Ê¿¾í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃ¦ËÌ¤Î¼Â¾ð
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò±£¤ì¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤È¹ñ¤«¤é½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïµ¬À©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÃ¦ËÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ëー¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¥Ö¥íー¥«ー¤Î¼ê½õ¤±¤Ç°ìÃ¶Ãæ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÂè»°¹ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Î¹ñ¶¼þÊÕ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¶É¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤È¤è¤ê¸·¤·¤¤½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤¬Ãæ¹ñ¤ËÃ¦ËÌ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¹¤°¤ËËÌÄ«Á¯¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Î»£±ÆÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÃ¦ËÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âËÌÄ«Á¯¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤Ç¤âËÌÄ«Á¯¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÃæ¹ñ¿Í¤Î¥Ö¥íー¥«ー¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾Ü¤·¤¤ÊýË¡¤Þ¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Ö¥íー¥«ー¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÏ¿²»¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¤é¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤Ï¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤äÍ§¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¦ËÌ¤·¤¿Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦¹ñ¤«¤éÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤È¹¥¤¾¡¼ê¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ë±Ç¤ëÆó¤Ä¤ÎÆüËÜ
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Îµ¢´Ô»ö¶È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢1971Ç¯¤«¤éÊª»ñ¤ä¿ÆÂ²Ë¬Ìä¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÇ¯¤Ë20±ýÉü¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÏ¢ÍíÁ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë½»¤à¿ÆÂ²°¸¤ËÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¦ËÌ¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥Ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊª»ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼Á¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÍÑÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éþ¤ä¼Ö¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÀ½¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¼«Í³¤Ë¤â¤Î¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç³°¹ñ¤«¤éÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Êª»ñ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Ç¤âËÌÄ«Á¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¾¯¤·Îò»ËÅª¤ÊÉôÊ¬¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤½¤ì¤òËÌÄ«Á¯¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖËþ¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Çº£¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë»þ¡¹ÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤§¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÅ¨ÂÐ¹ñ¡×¤ä¡Ö°¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¡ÖÅ¨ÂÐ¹ñ¡×¤È¶µ¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¿Æü¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯È¿Æü¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿Æü¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÄ«Á¯¡×¤ä¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¸ý¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÈ¿Æü¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢°¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¸ì¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°¸ý¤Ç¤·¤¿¡£Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃ±¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À°ì¤Ä¡¢È¿Æü¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
º£¤Î»þÂå¡¢È¿Æü¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¾ðÊó¤¬ÅýÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¿Æü¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¿¥¸¥å¥¸¥å¥ïー¥ë¥É¡¡¼Ì¿¿¡¿Shutterstock
´Ú¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤¿¡¢¤Õ¤·¤®¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¹ñ¡É¤Ë¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë
¥¸¥å¥¸¥å¥ïー¥ë¥É
2025/11/13
1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
216¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4046078544
ÆüËÜ¤Î¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¤³¤Î¹ñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£
´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¢¥¸¥å¥¸¥å¥ïー¥ë¥É(JUJUWORLD)¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿µª¹Ô¥¨¥Ã¥»¥¤¡£´Ú¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤¬¸«¤¿ÆüËÜ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤ä½¬´·¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿È¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ë¶½Ê³¤·¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅÅ¼Ö¤Ë¶Ã¤¡¢µï¼ò²°¤ÎÊ¸²½¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ì½Ö°ì½Ö¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤ä¡Ö°Â¿´¡×¡£¤È¤¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¥Û¥í¥ê¤È¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¡£
Èà¤é¤Î¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¶Ã¤¤äËÜ²»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½¡¦¶µ°é¡¦¸ø¶¦¥Þ¥Êー¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÃÇÊÒ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¡£
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô63Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¸¥å¥¸¥å¥ïー¥ë¥É(JUJUWORLD)¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊõÊª¡£°ÛÊ¸²½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î»Ñ¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢°ÛÊ¸²½¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î·èÄêÈÇ!