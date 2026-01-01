BTS、3月20日に完全体でカムバック！3年9カ月ぶりの新アルバム発売を正式発表

世界的ボーイズグループBTSが、2026年3月20日に新アルバムをリリースすることが正式に決まった。所属事務所BIGHIT MUSICが1月1日、公式発表した。メンバー7人全員による“完全体アルバム”は、2022年6月のアンソロジーアルバム『Proof』以来、実に約3年9カ月ぶりだ。

新アルバムのリリース日は、メンバーがARMY（BTSのファンネーム）に宛てた直筆の手紙を通じて伝えられた。

BTSは新年を迎え、手書きで綴った手紙をファンの自宅に配送した。その手紙には、長い間変わらず寄り添ってくれたファンへの感謝の言葉とともに「2026.03.20」という日付が記されており、カムバックを示唆する“ヒント”となっていた。

手紙には、RMが「誰よりも切実に待っていました」、JINが「待っていてくださって本当にありがとうございます」、SUGAが「今年も楽しく一緒に過ごしましょう。愛しています」、J-HOPEが「ついに思い描いていたことが現実に！」、JIMINが「僕たちが再会する年がやって来ました」、Vが「2026年はもっと、より良い思い出をたくさん作りに行きます。期待してください！」、JUNG KOOKが「会いたいですね！今年もよろしくお願いします」と、それぞれ直筆メッセージを寄せ、率直な思いを伝えている。

この手紙は、過去3年間にわたりグローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のメンバーシップを維持し、BTSとともに時間を積み重ねてきたARMYへの特別な贈り物だ。実物の手紙を受け取れなかった会員に対しても、1月末にWeverse上で同じメッセージが公開される予定で、世界中のファンが等しく7人の思いを共有できるよう配慮されている。

BTSは2025年の大晦日に7人そろってWeverseでライブ配信を行い、ファンとともに新年を迎えた。その場では1年を振り返りつつ、「今年は無事にカムバックして、アルバムがうまくいってほしい。BTS、大ヒットしよう」と新年の抱負も語っていた。

なお、BTSは3月20日に新アルバムをリリースした後、大規模なワールドツアーを展開する予定だ。新アルバムやツアーの詳細については今後、公式SNSなどを通じて順次発表される見通しとなっている。