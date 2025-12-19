この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家として活動する宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「一等地で利回り14%!?円安リスクにもヘッジができる〇〇を今すぐ買ってください！」と題した動画で、ドバイに次ぐ投資先としてカンボジア不動産を取り上げ、その魅力とリスク、そして成功するための物件選びの秘訣を解説した。



宮脇氏は、現在のカンボジア不動産市場を「玉石混交」と表現。良い物件と悪い物件の差が激しく、投資には慎重な見極めが必要だと警鐘を鳴らす。実際に中華系の資本が入った物件の中には、工事が途中で止まり「廃墟」と化しているものや、管理が行き届かず資産価値が下落しているものも少なくないという。



一方で、宮脇氏が「投資してもいい」と太鼓判を押すのが、日系デベロッパーが手がける「Jタワー」シリーズだ。宮脇氏によれば、これらの物件が成功している最大の理由は「日本クオリティの管理」にある。「当たり前のことを当たり前にやるという実績は、何よりも一番大事なこと」と語り、海外ではこの「当たり前」が大きな差別化要因になると指摘した。



この徹底した管理体制により、駐在員や富裕層から高い人気を集め、空室率が極めて低く抑えられている。その結果、中古市場でも8%という高い利回りを実現している物件もあるという。さらに、カンボジアはドル経済圏であるため、家賃収入が米ドルで得られ、近年の円安リスクに対する有効なヘッジにもなるとその魅力を語った。



現在、シリーズ最新作として地上77階建ての「Jタワー3」の建設計画が進行中だ。東京タワーと同じ高さになるこのビルは、完成すればカンボジアの新たなランドマークとなることが期待されている。宮脇氏は、カンボジアがキャピタルゲイン税の導入を2026年まで延長したことにも触れ、投資のタイミングとしても今が好機である可能性を示唆した。



動画の最後で宮脇氏は、「カンボジア不動産投資で成功するためには、目先の利回りや派手な広告に惑わされず、デベロッパーの実績や管理体制といった本質的な価値を見極めることが重要だ」と結論付けて、動画を締めくくった。