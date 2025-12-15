「こういうのがいいんだよ…」ありそうでなかった100円美容グッズ

お風呂での ヘアケア が格段にラクになる、優秀コームを ダイソー で発見しました！目が粗すぎず細すぎない絶妙な設計で、 シャンプー 前の絡まり解消からトリートメントの馴染ませまで、これ1本で完結。しかもフック付きで 収納 も衛生的。 美容 院の 時短 ワザを自宅で再現できる、110円の神アイテムをご紹介します！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ひっかけられるトリートメントコーム細目K／Uサボン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W58×D5×H193mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364530936

ヘアケアのストレスを解消！絶妙な細かさが使いやすいトリートメントコーム

シャンプー前のコーミングやトリートメントの塗布時に髪が絡んでしまい、地味にストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。

今回ダイソーで見つけた『ひっかけられるトリートメントコーム細目K／Uサボン』は、そんなデリケートな髪の悩みに寄り添ってくれる優秀アイテムでした。

トリートメントコームは粗目のタイプが多い印象があります。粗すぎると髪への負担は減りますが、トリートメントのなじみが悪いのが気になっていました。

その点、こちらはこのコームは、目が粗すぎず、かといって細かすぎない絶妙な間隔で作られています。また、歯が柔らかいため、シャンプー前の髪の絡まりや引っかかりを解く際にも、髪への負担がかかりにくいと感じました。

1本で3役をこなす！ヘアケアのサポートグッズ

シャンプー前に優しく髪の絡まりを解く「コーミング」。次に、トリートメント前の水気をサッと切る「水切り」、トリートメント塗布後の「馴染ませ」まで1本で対応できます。

目が粗すぎないので、トリートメントを塗布した髪をとかすことで、髪全体にムラなく均一にトリートメントを行きわたらせやすいのです。このひと手間を加えることで、洗い流した後の髪の仕上がりが格段に変わります。

また、サイズが小ぶりなので、お風呂場に置いていても邪魔になりません。さらに、先端がフック状になっているため、タオルバーやラックなどに引っかけて収納できるのも大きな魅力です。

水切れが良く、常に清潔な状態を保てるため、衛生面を気にされる方にもおすすめできます。

今回はダイソーの『ひっかけられるトリートメントコーム細目K／Uサボン』を紹介しました。

髪への負担を減らしつつ、シャンプーからトリートメントまでをスムーズに導いてくれる優秀なアイテムです。トリートメントをしっかりと髪全体に馴染ませることで、たった110円で時短で丁寧なヘアケアが叶います。ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。