2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月20日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

1月18日に放送された『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）に、安住紳一郎アナウンサーや、脚本家・三谷幸喜氏が出演。いま話題の中居正広の女性トラブルについて、議論を交わした際の安住アナの表情が、話題を呼んでいる。

「中居さんの女性トラブルをめぐり、当初の報道ではフジテレビ編成幹部がセッティングした会食だと伝えられていました。1月15日配信の『文春オンライン』では、現役とみられるフジ女性アナから、フジ幹部の誘導で中居さんらが参加するホテル飲み会に参加させられ、意に沿わない行為を受けたとの証言があがっています。

フジ側は当初から、社員の関与を否定。17日に開催された記者会見で、同局の港浩一社長は、こうした会合が常態化していたのではないかという指摘に『私はなかったと信じたいが、それも含めて調査委員会に委ねたい』と発言しました。もはや中居さんのトラブルにとどまらず、騒動はテレビ局の “接待文化” にまで広がっています」（芸能記者）

そうした報道もあるなか、安住アナから「なにか感じることはありますか？」と聞かれた三谷氏は、「まぁでも、やっぱり一番知りたいのは、これはフジテレビだけの話なのか、というところですよね」と答えた。

視聴者が気になるポイントを的確に刺した三谷氏だが、ここで視聴者が注目したのが、安住アナの反応だった。

ふだんは明朗に話を進める安住アナが、この話題が出ると、三谷氏から目をそらして下を向きながら、「うーん……」と小声でぽつり。「どうなんでしょうね」と三谷氏から追撃があっても応じず、斜め上に視線をやり、どこか目を泳がせるような表情を見せた。

そのうえで「テレビ局の女性をともなう懇親会、接待のような文化があったかということは、また新たな問題になっていますけども。これも第三者委員会が調べると」と、横に座っていた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏に話を振り、菊間氏も「そうですね」と応じていった。三谷氏の問いかけに、安住アナが正面から答えることはなかった。

Xでは、安住アナが見せた表情の変化に、騒然とする視聴者が続出した。

《TBSさん率先して内部調査＆報告してださい ほんまに三谷さんいい仕事したね 安住アナ目がキョドってた》

《他局出身のフリーアナから厳しい指摘を受けている中居君とフジテレビ 一方安住アナは前回も今回もこの件に深く言及せず》

《昨日のニュースキャスターに菊間さん出てて、もちろん話題になってたけど安住アナの雰囲気がなんだか触れたくないというか「掘ればボロが出るのはどこも一緒」みたいな顔して早々に切り上げてたのは気のせいかな》

2023年にTBSの役員待遇に昇格し、実質 “TBSの顔” として活躍してきた安住アナ。発言に対する注目度は高い。

「安住アナが、そうした “接待文化” を目の当たりにしたことがあるかどうかはわかりません。男性アナと女性アナでは見える世界も違うでしょうし、仮に知っていたとしても、そう簡単に話せる話題ではありませんからね。

ただ、三谷氏の問いかけをうけてか、翌日には軌道修正してきています。

20日の『THE TIME,』に出演した安住アナは『フジテレビだけなのか、という声は届いていますし、私たちも実際そう思っています』としたうえで、『これはきっちり、他の放送局もあるのか調べるなら調べて、視聴者やスポンサーに説明すべきだと思います』と語り、放送後におこなわれる話し合いに参加すると明かしました。

もはやテレビ局全体に厳しい視線が送られており、TBSとしても今後なんらかの対応をおこなっていく姿勢のようですね」（芸能記者）

フジテレビの問題は、ついにテレビ各局にまで延焼しそうな勢いだ――。