クラブにタイトルをもたらしたシモーネ・インザーギがクラブを去り、クリスティアン・キヴを監督に据え、新体制のスタートを切ったインテル。セリエAでは14試合を終えて3位、CLリーグフェーズでは6位とまずまずな出だしとなっている。



そんなインテルだが、近年のスカッドを支えた守護神との別れが近づいている。スイス代表のヤン・ゾマーだ。



ブンデスリーガのボルシアMGで長くプレイし、その後バイエルンへ。そして2023年にインテルに加わり、そこからは安定したパフォーマンスを披露している。今季も守護神として君臨しており、4-0の快勝となったコモ戦ではクリーンシートに貢献している。





『Gazzetta dello Sport』によると、インテルは来夏の移籍市場で新たなGKを獲得する計画があるという。ターゲットは若すぎず、ベテランでもない経験豊富なGK。現時点で5人のGKが候補に挙がっており、その中でも特に注目されているのが、プレミアリーグのトッテナムでプレイするグリエルモ・ヴィカーリオだ。29歳のイタリア代表GKで、セリエAでの経験は十分。2023年までエンポリに在籍し、トッテナムへ移籍している。本人の意向としてはセリエAへの復帰を希望しており、残すところはトッテナムの要求を満たすのみ。トッテナムとヴィカーリオの契約は2028年まで。フラム戦ではミスがあったが、イングランドでは安定したパフォーマンスを披露しており、引き抜きは困難を極めると予想できる。