【要注意】絶対に知らないとまずい減価償却費について公認会計士が全部教えます。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【要注意】絶対に知らないとまずい減価償却費について公認会計士が全部教えます。」と題した動画を公開。公認会計士の市ノ澤翔氏が、経営者や個人事業主が必ず理解すべき「減価償却費」の全貌を解説した。
市ノ澤氏は冒頭で、減価償却費を正しく理解していないと「無駄に税金を取られたり、融資のときに厳しくチェックされて融資が通らないなんてことになりかねない」と警鐘を鳴らす。多くの経営者が抱く「儲かっているのにお金が増えている気がしない」という感覚の正体も、この減価償却費の理解不足にあると指摘した。
減価償却とは、車や建物、高額なPCといった「固定資産」を購入した際、その費用を一度に計上するのではなく、法律で定められた「耐用年数」に応じて分割して計上していく会計上の手続きである。例えば1000万円の建物を購入した場合、買った瞬間に1000万円が経費になるのではなく、その建物の耐用年数（例：50年）にわたって毎年少しずつ（例：20万円ずつ）経費として計上していくことになる。
動画の核心は、この減価償却費が「資金繰りに与える影響がめちゃくちゃ大きい項目」であるという点だ。損益計算書（P/L）上では費用として計上される減価償却費だが、実際にはお金が出ていかない費用であるため、P/L上の利益と手元に残る現金（キャッシュフロー）の動きにはズレが生じる。市ノ澤氏は「このズレを把握していないと、黒字なのに倒産する“黒字倒産”に陥る危険がある」と解説する。
さらに、金融機関からの融資審査においても、減価償却の扱いは重要なポイントとなる。利益を多く見せるために意図的に減価償却費を計上しないと、銀行側からは「銀行を欺こうとしている経営者」と見なされ、かえって信用を失いかねない。まっとうな金融機関は、減価償却が正しく行われているかを前提に会社の財務状況を評価するため、会計ルールに則った処理が不可欠である。
市ノ澤氏は「P/Lの動きとキャッシュフローの動きは基本的に異なる」と改めて強調。資金繰りで困らないためには、減価償却費をはじめとする「お金の動きを伴わない損益」を正しく理解し、自社の本当の財務状況を把握することが重要だと締めくくった。
