この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

7割が赤字の中小企業でも売上爆増できる！大企業みたいな予算がなくても確実に儲ける方法を徹底解説。

めちゃくちゃお金持ちになって成功する人と失敗する人は何が違うのか？倒産させないプロと投資のプロが徹底的に語り合います！

この節税をやった人から金持ちになる！合法的に税金を低くして収入を増やすヤバい裏技をお話しします。

自転車操業から抜け出す社長が必ずやっていることを経営のプロが徹底解説します。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun