今夏にFWウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサク、MFフロリアン・ヴィルツと前線に豪華な新戦力を揃えたリヴァプールだが、ここまで思うような結果が出ていない。



原因を1つに絞るのは難しいが、英『Liverpool Echo』が想像以上に大きかったと取り上げたのがFWルイス・ディアスの退団だ。ディアスは今夏にリヴァプールからバイエルンへ移籍しており、バイエルンは獲得へ最大7500万ユーロの移籍金を投じている。金額的には売却側のリヴァプールにとって悪くないものだが、ディアスの抜けた穴は思った以上に大きかったのかもしれない。



