ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈºÇÂ®¤ÎÂçÂæÅþÃ£¡ª¡¡150¡óÁý¤Î1²¯2500Ëü±ß¡Ö¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¡×
¡¡ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð5000Ëü±ß¤«¤é¤Î7500Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë1²¯2500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢Íèµ¨¤¬4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÎµ¤Î¿·¼é¸î¿À¡£µð¿Í¡¦»³¸ýÅ´Ìé¤Î5Ç¯ÌÜ¤ò¾å²ó¤ê¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÂ®¤ÇÂçÂæ1²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉýÁý¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë·è°Õ¤â¿·¤¿¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Íèµ¨¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£R¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤é¼é¸î¿À¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤È3·î29Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ËÍîº¹±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£7·î¾å½Ü¤Ë±¦¼Ü¹üÉªÆ¬ÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÌó1¥«·î´Ö¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë53»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡1ÇÔ46¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.54¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£R¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤È¤â¤ËºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸¶ç¤ÎÉÕ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£Â¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£1²ó¥ß¥¹¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¡Ö1»î¹ç¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡£50»î¹çÅÐÈÄ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£»ÙÅÙ¶â300Ëü±ß¡¢Ç¯Êð300Ëü±ß¤Ç¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£ÍâÇ¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯Êð¤Ï420Ëü±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï36»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç17¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¡¢ºÇ½é¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ï1750Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï³«Ëë1·³¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£59»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡3ÇÔ41¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.33¤òµÏ¿¤·¡¢ºå¿À¡¦¶ÍÉß¤È¤È¤â¤ËºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ï3250Ëü±ßÁý¤Î5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂçÂæ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢1·î¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´äÖ¿¤È²Æì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖA¥¯¥é¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤ÇËÍ¤«¤é¼é¸î¿À¤ò¼è¤ë¤È¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¥Áè¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¾¾»³¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤Ë¾¡¤Á¡¢ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£