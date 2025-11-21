「絶対謝らないのすごい」timelesz篠塚大輝、不適切発言に声明出すも「まじでプライド高いんだなー」の声
timeleszの篠塚大輝さんは11月21日、自身のInstagramを更新。18日に放送された情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）での不適切な発言について声明を出しました。
【画像】篠塚大輝が出したコメント
ネット上では、「そもそも謝罪がない」「活動にトドメさすのかと思ったのに」「数日間向き合った結果自分は絶対謝らないのすごいな」「で、本人は謝罪する気はないと」「なぜ申し訳ありませんでしたとかの謝罪の言葉を言わないんだろう」「あ〜……謝れない系の人？」「謝れないのまじでプライド高いんだなー」と、謝罪の言葉がなかったことに対し特に批判の声が上がりました。
また「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております」ともつづっています。続けて「その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と、反省の色を見せました。
今回の騒動はこれで収まるのか、事態を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】篠塚大輝が出したコメント
「活動にトドメさすのかと思ったのに」ストーリーズにて「この数日間、メンバーとも話し合いをし、自分自身とも向き合っておりました」と書き出した篠塚さん。「これからは信頼回復に努め、日々の活動に真摯に向き合ってまいります」とのことです。短めの声明となっています。
「timeleszから皆さまへ」timeleszの公式Webサイトでは「timeleszから皆さまへ」と題し、メンバー全員の署名と共に「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を掲載しました。
また「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております」ともつづっています。続けて「その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と、反省の色を見せました。
今回の騒動はこれで収まるのか、事態を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)