投資アドバイザーの鳥海翔氏が解き明かす！S&P 500と全世界株式の構成・共通点と違い『コレ知らないと損をする！2025年の最新情報を元に今後S&P500からオルカンに投資先を変更すべきかについて教えます！』

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『コレ知らないと損をする！2025年の最新情報を元に今後S&P500からオルカンに投資先を変更すべきかについて教えます！』と題した動画を公開した。長年S&P500が高いリターンを出してきたとされてきたが、直近のデータでは全世界株式（オルカン）がS&P500を上回る結果となり、従来の見方に一石を投じている。



冒頭で鳥海氏は、2025年9月末時点の直近1年間のリターンとして「S&P500はプラス18％、全世界株式は19.8％」と紹介し、この1年では全世界株式が優勢になった点を強調した。そのうえで、両指数の特徴を整理し、全世界株式は約47カ国・約3,000社に分散できる一方、S&P500はアメリカ企業約500社に集中しており、構成銘柄の多くは共通していると解説した。



全世界株式が直近1年で逆転した背景として、鳥海氏は「アメリカ以外の企業の成長」を挙げる。台湾のTSMC、オランダのASML、韓国のサムスン、日本のアドバンテストや東京エレクトロンなど、半導体・AI関連企業が軒並み株価を伸ばし、全世界株式のリターン押し上げにつながったと説明している。



また、米国株の予想PERが約23倍に対し、アメリカ以外は15倍程度と割安であること、AIインフラ需要の拡大により装置・部品メーカーが注目されていること、日本やインドなど各国で構造的な追い風が生じていることにも触れ、この流れが継続する可能性を指摘する。ただし「過去のリターンは未来を約束しません」と述べ、断定的な判断を避ける姿勢を明確にしている。



最後に鳥海氏は「数字だけでなく、中身を見ることで投資はもっと楽しくなる」と語り、視聴者に「これからどちらに投資するか」を問いかけて締めくくった。指数の違いだけでなく、国や企業ごとの動きを理解したい投資家にとって、本編は示唆に富む内容である。