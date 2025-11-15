AI¥Äー¥ëÀìÌç²òÀâ¼Ô¤¬»ØÆî¡ªNotebookLM¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±¡É¤Î²òÀâÆ°²è¡¡Deep Research¿·µ¡Ç½¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡×¤Ë¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦NotebookLM¤ÎÆÃÂç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ø¡ÚNotebookLM¤ÎÆÃÂç¥¢¥×¥Ç¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¡Ü¤Ä¤¤¤ËDeep Researchµ¡Ç½¼ÂÁõ¡ª¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£AI¥Äー¥ëÀìÌç²òÀâ¼Ô¤Î¥ß¥é¥¤¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿NotebookLM¤Î¿·µ¡Ç½2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¤¤¬¡ÖPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äYouTube¤ÎURL¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬²¾ÁÛ¤Î¥Îー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È·Á¼°¤Î²»À¼¤ä²òÀâÆ°²è¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¡×¤ÈNotebookLM¤ÎÆÃÄ§¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îºî¤ê¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²òÀâÆ°²è¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡¢²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¡¢¿åºÌ²è¡¢¥ì¥È¥í¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë»Ø¼¨¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Îー¥È¤Î±¦Â¦¤ÇºÆÀ¸¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Î¸åÈ¾¡¢Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡Ö¿ôÉ´¤â¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥Îー¥È¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¡¢Deep Research(¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Á)¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¾ðÊó¤ò¥½ー¥¹¤Ë¤·¤¿¥Îー¥È¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¿·µ¡Ç½¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¡Ö¥æー¥¶ー¤¬Ä´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢Deep Research¤¬¥ê¥µー¥Á¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢²¿É´¤â¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¼«Æ°¤Ç¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¾ðÊó¸»ÉÕ¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ýー¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖNotebookLM¤Î¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÀìÂ°¤Î¥ê¥µー¥ÁÃ´Åö¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤ÎÍøÅÀ¤ä¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·µ¡Ç½¤òÃ¯¤â¤¬ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡¦ÍÎÁ¥×¥é¥óÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Google¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ÖÆâ¤ÎPDF¡¢WordÊ¸½ñ¡¢²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ºÇ¿·AI¥Äー¥ë³èÍÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¤¤¬¡ÖPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äYouTube¤ÎURL¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬²¾ÁÛ¤Î¥Îー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È·Á¼°¤Î²»À¼¤ä²òÀâÆ°²è¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¡×¤ÈNotebookLM¤ÎÆÃÄ§¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îºî¤ê¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²òÀâÆ°²è¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡¢²òÀâÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¡¢¿åºÌ²è¡¢¥ì¥È¥í¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë»Ø¼¨¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Îー¥È¤Î±¦Â¦¤ÇºÆÀ¸¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Î¸åÈ¾¡¢Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡Ö¿ôÉ´¤â¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥Îー¥È¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¡¢Deep Research(¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Á)¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¾ðÊó¤ò¥½ー¥¹¤Ë¤·¤¿¥Îー¥È¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¿·µ¡Ç½¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¡Ö¥æー¥¶ー¤¬Ä´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢Deep Research¤¬¥ê¥µー¥Á¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢²¿É´¤â¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¼«Æ°¤Ç¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¾ðÊó¸»ÉÕ¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ýー¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖNotebookLM¤Î¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÀìÂ°¤Î¥ê¥µー¥ÁÃ´Åö¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤ÎÍøÅÀ¤ä¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·µ¡Ç½¤òÃ¯¤â¤¬ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡¦ÍÎÁ¥×¥é¥óÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Google¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ÖÆâ¤ÎPDF¡¢WordÊ¸½ñ¡¢²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ºÇ¿·AI¥Äー¥ë³èÍÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
AI²òÀâ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¡ª¡ÖGPT-5.1¤Ï²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëAI¤Ë¿Ê²½¡×Îä¤¿¤¤AIÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈÀ³Ê¡É¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òºÇÂ®²òÀâ
AI²òÀâ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¡ªÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëºÇ¿·²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÈÁÛÁü°Ê¾å¡É¤Î¿Ê²½¤È·ãÀï¶è²½
AI²òÀâ¼Ô¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡ªGPT-5¥¯¥é¥¹¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÌµÎÁAI¥â¥Ç¥ë¡ÖKimi K2 Thinking¡×¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
AI·Ï¤Î¾ðÊó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½µ¤Ë4¡¢5ËÜ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹°ÆÆâ¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬ËèÆüÈÑ»¨¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦AI(ChatGPT)¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨´ÉÍý¿Í¡§¥ß¥é¥¤¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹