この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が暴露！「分散しているつもり」が危険なワナ『既に投資してるが迷いがある方必見！今さら聞けないけど重要なポイントについて紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『既に投資してるが迷いがある方必見！今さら聞けないけど重要なポイントについて紹介します！』では、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、これからNISAを始めたい人や「今の投資先のままで良いのか」と迷っている人に向けて、失敗しにくい投資信託の選び方を整理している。冒頭では年利10％の複利を例に「100万円が20年で672万円」「毎月1万円の積立で724万円」と示し、長期投資のインパクトを直感的にイメージさせているのが印象的だ。



最初に取り上げるのは、eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）、いわゆるオルカンだ。これ1本で47カ国・約3,000社に分散投資でき、日本・アメリカ・欧州・中国・インドなど世界中の株式をまとめて持てる点を「資産運用の王道中の王道」と位置付ける。過去リターンとして、10年15.1％、20年10.3％、30年約9.9％という実績に触れつつ、「年利5％でも複利でかなり増える。そのうえで10％近い伸びを狙えるのが全世界株式の魅力だ」と解説している。ただし過去の数字は未来を保証しないという前提も、繰り返し強調している。



同じ全世界株式でも商品によって信託報酬や「隠れコスト」が違う点にも言及し、eMAXIS Slim、SBI全世界株式などを例に「長期投資ほどコスト差が効いてくる」と指摘する。低コストを掲げるブランドとしてeMAXIS Slimを評価しつつ、「楽天ポイントを重視するなら楽天系を選んでも良い」と、実務的な選択肢も提示している。



2つ目の軸は、eMAXIS Slim米国株式S&P500だ。全世界株式の約6割は結局アメリカであり、S&P500はその中心を担う指数だと整理したうえで、過去リターンは10年17.5％、20年12.3％、30年11.9％と全世界株式を上回ってきたデータを示す。一方で「アメリカが本格的に崩れたら世界も巻き込まれる」「全世界に分散しているから絶対安全、というわけでもない」と指摘し、オルカンとS&P500の“優劣”よりも、自分がどちらの考え方に納得できるかで選べば良いというスタンスを取っている。



ネット証券以外の利用者に向けては、先進国株式インデックスファンドや、eMAXIS Slim国内株式（TOPIX／日経平均）も候補として挙げる。先進国株式は概ね「米国約75％・欧州など約25％」の構成で、過去リターンはS&P500と全世界株式の中間に位置する水準だと整理。国内株については、TOPIXは日本市場全体、日経平均は225銘柄の“選抜”という違いを説明しつつ、「直近5年の成績だけで判断せず、バブル期の影響も踏まえて5～15年スパンで日本株をどう組み込むか考えるべきだ」と述べている。



さらに“遊びのスパイス”として、ナスダック100、FANG＋、野村世界業種別シリーズ（半導体）といったハイリスク・ハイリターン枠にも触れる。いずれも過去リターンは非常に高い一方、ITバブル崩壊時の80％下落といった極端な値動きの歴史があるため、「S&P500やオルカンをメインに据えつつ、5～10％のトッピングにとどめるのが現実的」という位置付けだ。



最後に、「レバレッジ・ブル／ベア」「高配当」「元本保証」の3つを、初心者が安易に手を出すべきではないキーワードとして挙げる。レバレッジ型は値動きが2倍・3倍になる代わりに急落時のダメージも大きく、極端な下落で元本がほぼゼロになるリスクがあること、高配当は元本が小さいうちは効率が悪く、長期の資産形成ではインデックスに劣りやすいこと、元本保証商品は増えにくい上に、場合によっては“安心”を装った商品も混じることを率直に指摘している。



全体を通して鳥海氏が一貫して伝えているのは、「過去リターンはあくまで参考」「低コストで分散された王道インデックスを土台に、リスク商品はアクセント程度に」という方針である。本編では、具体的な商品名と数値を交えながら、自分のリスク許容度や投資期間に合わせてどう組み合わせるかがより詳しく語られており、NISAで何を買うか悩んでいる人や、今の投資方針に不安を抱えている人にとって、ポートフォリオを見直す上でも有用な指針となるはずだ。