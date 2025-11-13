現代女性の理想の髪へ導くアイテム3種！三宝「テンスターHenaReborn」ヘアケアシリーズ
三宝は、20年にわたるヘナ研究から生まれた新ヘアケアシリーズ「テンスターHenaReborn」を発売しました。
「Reset（リセット）」「Repair（リペア）」「Recharge（リチャージ）」の3ステップで、現代女性の理想の髪へ導くアイテム3種がラインナップされています。
三宝「テンスターHenaReborn」ヘアケアシリーズ
「テンスターHenaReborn」は、20年にわたるヘナ研究の知見を活かし、理想の髪を育み守り続けたいという想いから誕生したヘアケアブランドです。
ヘンナ葉エキス(トリートメント成分)などの植物由来成分を配合し、3つのステップで髪をケアします。
Reset：テンスターHenaReborn ソルトクレンジングシャンプー
価格：2,420円(税込)
容量：250g
シャーベット状のスクラブシャンプーです。
天然塩で毛穴汚れや角質をオフし、泡立ちと清涼感で地肌をリフレッシュ。
ヘンナ葉エキス(トリートメント成分)などの植物由来成分が、髪にハリとボリュームを与え、根元からふんわりと洗い上げます。
Repair：テンスターHenaReborn ホットオイルトリートメント
価格：2,750円(税込)
容量：300mL
美容液状トリートメントがクリームに変化する、温感トリートメントです。
美容成分が瞬時になじみ、髪1本1本にしっかり密着。
じんわりとした温感ケアで髪をととのえ、ダメージを包み込むように補修し、毛先までうるおってしなやかでまとまりのある髪へ導きます。
Recharge：テンスターHenaReborn ルミナヘアオイル
価格：2,750円(税込)
容量：100mL
トリートメント成分のヘナオイル(ヘンナ葉エキス)が髪に行きわたり、うるおいをチャージするヘアオイル。
軽やかな使い心地で、毛先までさらっとまとまります。
自然派志向の方にも心地よく使える、シリコンフリー＆植物由来処方が特徴です。
3ステップで理想の髪を目指せるヘアケアシリーズの紹介でした！
