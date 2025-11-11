霜降り明星・せいや「俺んちでまいやんと桃鉄する日が来るとは」自宅に白石麻衣

女優の白石麻衣（33歳）が、霜降り明星・せいやのYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に出演。せいやから「まいやんって、ほんまいい子やんな」と賞賛された。



バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）で霜降り明星・せいやと共演、さらに年齢も同じという白石麻衣が、せいやのYouTubeチャンネルにゲスト出演。



開始早々、ボケを連続で披露するせいやを優しく見守る白石に、せいやは「めっちゃ嬉しいやん、テンション。まいやんって、ほんまいい子やんな。『ゴチ』とかでもめっちゃ思うけど、ずっと間も盛り上げて。気さくな子なんやな」と話す。



白石は初対面だと人見知りしてしまうが、せいやは「お友だちですよね、もう」と話し、せいやも「もちろん！ 友だちじゃないと、もう、意味わからん。俺んちでまいやんと桃鉄する日が来るとは」と語った。