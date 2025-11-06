【何これ最高】愛猫が「まさかの物体」を専用枕に！無防備なお腹を晒した爆睡姿に4万いいね「天才だニャ」【ママリ】

愛猫「まさかのもの」を使った寝姿に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛猫との日常をXで発信している、あんこともなか🐾充電ねこ(@cat_anko3)さんの投稿です。寒い時期には、ペットが家の暖かい場所で寝ているのを見かけることが増えるのではないでしょうか。飼い主が降りたばかりの椅子の上、取り込んだばかりの洗濯物の上など、暖かい場所をよく知っています。ときにはそんな場所で？と驚くようなところで寝ているのを見かけたことはありませんか？





愛猫と暮らす投稿者・あんこともなか🐾充電ねこさんはある日、愛猫のもなか君があるものを枕にして寝ているのを見かけました。幸せそうな表情に、メロメロになってしまうお写真がこちら。

©cat_anko3

長時間あそんでた暖かいSwitch枕にして寝てる🤭

もなか君が枕にして寝ていたのは、長時間使われ温かくなったゲーム機Switchでした。頬をぴっとりとSwitchに付け、至福の表情で寝ているもなか君に、幸せな気持ちになりますね。



この投稿には「硬いとかそういうのじゃなくて暖かいが優先されるの草」「ウチのPCで暖をとらないか？」といったコメントが寄せられていました。ゲーム機は固いですが、もなか君は温まりたかったのですね。あまりのかわいさに「ウチのPCで…」ともなか君を歓迎する方も。



あんこともなか🐾充電ねこさんのアカウントでは日々こうした愛猫との日常を発信されており、ファンもたくさんいらっしゃる様子。ローソンプリントにて、あんこ君ともなか君のおみくじも販売中です。



Switchを枕に至福の顔で寝ているもなか君に癒やされる素晴らしい投稿でした。

「お餅すぎる」生後2か月のサモエドに15万いいね

ご紹介するのは、愛犬のさだはる君との日常をXで発信している、サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。猫は液体だとはよく言われますが、ときには犬も液体になることがあるのかもしれません。サモエドさんは生後2か月のさだはる君の寝姿が、まるでお餅のようだと写真を投稿。その姿に思わずデレデレになってしまいます。

©sadaharu__0905

©sadaharu__0905

生後2ヶ月のサモエドの寝姿、お餅すぎる

真っ白な毛色に、顎までぺったりと床に付けて寝る姿はまさに「お餅」のようですね！とろん…と眠そうな目がとても愛らしいです。生後2か月のふわふわな毛に、ペタッと顎を付けた寝姿に「アザラシのよう」という方も。



この投稿には「この世の全てのカワイイをこの犬に置いてきた」「かわいいねぇ…とろとろだねぇ…」といった、さだはる君にメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。モチモチとろとろなお餅にそっくりな、さだはる君の成長が楽しみになりますね。見た方が癒される、素晴らしい投稿でした。

妻の心の声を代弁!? 終電帰宅の夫に“物申す”猫の表情に2.6万いいね「苦情申し立て中」

ペットの中でも猫は、とくに表情や仕草が豊かです。シャッターを押すタイミングによっては、思わずこちらが笑顔になってしまうような、おもしろい表情が撮れることもありますよね。



投稿者のもんちこさんは、愛猫のしょぼぼくんと暮らしています。ある日、もんちこさんの夫は飲み会に行き、終電で帰宅したそう。そのときのもんちこさん（妻）の気持ちを代弁するかのような、しょぼぼくんの絶妙な表情がこちらです。

©tatatano129

きのう飲み行った夫が終電で帰ってきたことについてずっと文句言ってるらしい

口をカッと開けた瞬間がうまく撮影されていますね。パッチリ開いた目とピンと立った耳も相まって、まるで本当におしゃべりしているかのような、何かを訴えかけているような表情です。帰りの遅い夫に向かって、しょぼぼくんが「遅いぞ！」「こんな時間までどこで何をしていたんだ！」と、もんちこさんの代わりに文句を言っているのかもしれません。



この投稿には2.6万以上のいいねが集まり「そこら辺の奥様より全然うるさい」「苦情申し立て中」といったユーモラスなリプライが寄せられていました。



飲み会で夫の帰りが遅いというのは夫婦の「あるある」エピソードかもしれませんが、しょぼぼくんの表情豊かな写真によって、何気ない日常の一コマにうまくユーモアがプラスされています。もんちこさんのセンスと、しょぼぼくんのナイスな表情に、思わず笑顔になる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）