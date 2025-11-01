【大阪名物】みんなでワイワイ「うどんすき」！家で楽しむ再現レシピ＆牛すき・すき煮アレンジも
大阪の味として、親しまれている「うどんすき」。鍋の中でだしの旨味を吸ったうどんと、季節の食材が織りなす味わいが贅沢な一品です。
今回は、そんな「うどんすき」の発祥や特徴を紐解きながら、家庭でも再現できるおすすめレシピをご紹介します。「牛すき」や「すき煮」のレシピも必見です。
■うどんすきの発祥・特徴
大阪名物として知られる「うどんすき」は、老舗料亭「美々卯」が、1933年頃に生み出したとされる鍋料理です。もともと蕎麦を中心に提供していた同店が、鍋焼きうどんや中国の火鍋（ホーコー鍋）などから着想を得て、新しい鍋料理として考案したのが始まりと言われています。
以来、その味は大阪の食文化を象徴する一品として受け継がれてきました。
美々卯の「うどんすき」は、メジカを中心に、ソウダ節や本節から採った出汁に、塩と薄口醤油、極少量のみりんを合わせた上品な味わいが特徴。うどんを主役に、鶏肉やエビ、穴子、ハマグリなど十数種類の具材とともに煮込み、素材それぞれの旨味を引き立てます。
春はワカメやタケノコ、夏はハモ、秋には松茸など、季節の具材を入れて旬を楽しむことも。さらに、行事に合わせてひし餅を加えるなど、四季折々のしつらえを大切にしているのも大阪らしいおもてなしの心です。
▼大阪の郷土料理「かやくご飯」の由来やレシピはこちら！
■【奥深い味わい】絶品ダシの本格うどんすき
鶏肉や魚介類に野菜やキノコなど、盛りだくさんの具材が特徴のうどんすき。それぞれの具材から出る出汁が溶け合い、奥深い味わいを生み出します。白菜とホウレン草は茹でた後に重ねて巻き、端から食べやすい大きさに切ると、バラバラにならず扱いやすくなりますよ。
■【手軽に作りたいときはコレ】うどんすきレシピ
牛肉・玉ネギ・青ネギ・キノコ類を使って作る、お手軽うどんすきです。甘辛く味付けした具材が麺によくからみます。温泉卵を添えることでまろやかさが加わり、満足感もアップ。お好みで実山椒を散らせば、香り高く仕上がります。
■【甘辛味がたまらない！】牛すきレシピ2選
同じ「すき」の名を持つ料理として、関西で親しまれてきた「牛すき（すき焼き）」も見逃せません。
甘辛く煮た牛肉と玉ネギをうどんの上にのせる、ボリューム満点の一品です。牛肉と玉ネギは少し濃い目の味付けにするのがポイント。シャキシャキのネギと卵をからめていただきましょう。お好みで七味をかけても◎です。
すき焼き風に煮付けた具材を、あったかご飯にオン！ 刻みネギを散らして彩り良く仕上げましょう。卵黄を崩しながら食べると、濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。とても手軽に作れるので、忙しい時のメニューとしても重宝しますよ。
■【アレンジ色々】すき煮レシピ3選
「牛すき」と同じ甘辛い味わいを、より簡単に味わえるのが「すき煮」。ご飯にもよく合う定番のおかずです。
いつものすき煮にアボカドを加えるアレンジレシピです。甘辛い味付けがしみ込んだ牛肉に、火を通したアボカドのクリーミーな食感が絶妙にマッチ。仕上げに温泉卵と白ごまを加えれば、見た目も華やかで大満足の一皿が完成します。
煮汁にコチュジャンを加えて、韓国風に仕上げます。じっくりと火を通した大根は驚きの柔らかさ！ ニンニクとショウガの香りも食欲をそそります。仕上げにすり白ゴマと刻みネギを散らせば、風味も彩りも豊かに。
10分で完成する簡単すき煮です。具材を甘辛く炒めた後に、だし汁を加えて煮込みます。具材を先に炒めることで、コクと香ばしさが際立ち、滋味深い味わいに。お弁当のおかずにする場合は、汁気をよく切ってからお弁当箱につめましょう。
■心も体も温まる「うどんすき」は、冬のごちそう
山の幸・海の幸をふんだんに使った「うどんすき」は見た目も華やか。普段の食事はもちろん、年末年始など家族や親戚が集まるイベントでも人気です。
みんなで囲んで食べるうどんすきは格別のおいしさ。心身ともにポカポカになること間違いありません。ぜひご家庭で味わってみてくださいね。
(Lily-bono)
今回は、そんな「うどんすき」の発祥や特徴を紐解きながら、家庭でも再現できるおすすめレシピをご紹介します。「牛すき」や「すき煮」のレシピも必見です。
■うどんすきの発祥・特徴
大阪名物として知られる「うどんすき」は、老舗料亭「美々卯」が、1933年頃に生み出したとされる鍋料理です。もともと蕎麦を中心に提供していた同店が、鍋焼きうどんや中国の火鍋（ホーコー鍋）などから着想を得て、新しい鍋料理として考案したのが始まりと言われています。
美々卯の「うどんすき」は、メジカを中心に、ソウダ節や本節から採った出汁に、塩と薄口醤油、極少量のみりんを合わせた上品な味わいが特徴。うどんを主役に、鶏肉やエビ、穴子、ハマグリなど十数種類の具材とともに煮込み、素材それぞれの旨味を引き立てます。
春はワカメやタケノコ、夏はハモ、秋には松茸など、季節の具材を入れて旬を楽しむことも。さらに、行事に合わせてひし餅を加えるなど、四季折々のしつらえを大切にしているのも大阪らしいおもてなしの心です。
▼大阪の郷土料理「かやくご飯」の由来やレシピはこちら！
■【奥深い味わい】絶品ダシの本格うどんすき
鶏肉や魚介類に野菜やキノコなど、盛りだくさんの具材が特徴のうどんすき。それぞれの具材から出る出汁が溶け合い、奥深い味わいを生み出します。白菜とホウレン草は茹でた後に重ねて巻き、端から食べやすい大きさに切ると、バラバラにならず扱いやすくなりますよ。
絶品ダシの本格うどんすき
【材料】（4~5人分）
鶏もも肉 1枚
エビ 8尾
ホタテ(貝柱) 8個
白菜 1/4株
ホウレン草 1束
カブ 1個
ニンジン(小) 1本
エノキ 1袋
シメジ 1パック
春菊（菊菜） 1束
カマボコ(ピンク色の物) 1本
湯葉(生) 4枚
生麩 1本
丸餅 4~5個
うどん(ゆで) 4玉
<合わせだし>
だし汁 1200ml
酒 100ml
みりん 大さじ 2
薄口しょうゆ 60ml
<薬味>
小ネギ（細ネギ）(小口切り) 適量
紅葉おろし(市販品) 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はひとくち大に切る。
2、エビは背ワタを取り、殻をむく。
3、白菜は葉をはがしてゆでる。ホウレン草もゆでる。まな板に巻きすを広げ、白菜を葉と軸が交互になるように少しずつ重ねながら並べ、ホウレン草を手前に置き、ホウレン草を芯にして手前から巻く。しっかりと押さえて水気をきり、形を整えて食べやすい大きさに切る。※時間がない時は、白菜は軸の部分は削ぎ切り、葉の部分は幅4〜5cmのザク切りにし、ホウレン草も白菜の幅に合わせて切る。
4、カブは皮をむき、8等分に切ってゆでる。
5、ニンジンは皮をむいて長さ4〜5cmに切り、さらに縦に8等分に切る。
6、エノキ、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
7、春菊は根元を切り、長さを半分に切る。
8、カマボコは幅1cmに切る。
9、湯葉と生麩は食べやすい大きさに切る。
10、丸餅は焼いておく。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて火にかけ、煮たってきたら鶏もも肉を加える。再び煮たってきたら、他の材料を加えて煮る。
2、火の通った物から、だし汁と一緒に取り鉢に取り分け、＜薬味＞をかけていただく。
【材料】（4~5人分）
鶏もも肉 1枚
エビ 8尾
ホタテ(貝柱) 8個
白菜 1/4株
ホウレン草 1束
カブ 1個
ニンジン(小) 1本
エノキ 1袋
シメジ 1パック
春菊（菊菜） 1束
カマボコ(ピンク色の物) 1本
湯葉(生) 4枚
生麩 1本
丸餅 4~5個
うどん(ゆで) 4玉
<合わせだし>
だし汁 1200ml
酒 100ml
みりん 大さじ 2
薄口しょうゆ 60ml
<薬味>
小ネギ（細ネギ）(小口切り) 適量
紅葉おろし(市販品) 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はひとくち大に切る。
2、エビは背ワタを取り、殻をむく。
3、白菜は葉をはがしてゆでる。ホウレン草もゆでる。まな板に巻きすを広げ、白菜を葉と軸が交互になるように少しずつ重ねながら並べ、ホウレン草を手前に置き、ホウレン草を芯にして手前から巻く。しっかりと押さえて水気をきり、形を整えて食べやすい大きさに切る。※時間がない時は、白菜は軸の部分は削ぎ切り、葉の部分は幅4〜5cmのザク切りにし、ホウレン草も白菜の幅に合わせて切る。
4、カブは皮をむき、8等分に切ってゆでる。
5、ニンジンは皮をむいて長さ4〜5cmに切り、さらに縦に8等分に切る。
6、エノキ、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
7、春菊は根元を切り、長さを半分に切る。
8、カマボコは幅1cmに切る。
9、湯葉と生麩は食べやすい大きさに切る。
10、丸餅は焼いておく。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて火にかけ、煮たってきたら鶏もも肉を加える。再び煮たってきたら、他の材料を加えて煮る。
2、火の通った物から、だし汁と一緒に取り鉢に取り分け、＜薬味＞をかけていただく。
■【手軽に作りたいときはコレ】うどんすきレシピ
超簡単うどんすき 絶品ダシで作るおすすめのお手軽レシピ
牛肉・玉ネギ・青ネギ・キノコ類を使って作る、お手軽うどんすきです。甘辛く味付けした具材が麺によくからみます。温泉卵を添えることでまろやかさが加わり、満足感もアップ。お好みで実山椒を散らせば、香り高く仕上がります。
■【甘辛味がたまらない！】牛すきレシピ2選
同じ「すき」の名を持つ料理として、関西で親しまれてきた「牛すき（すき焼き）」も見逃せません。
食べ応え満点！ 牛すき釜玉うどん
甘辛く煮た牛肉と玉ネギをうどんの上にのせる、ボリューム満点の一品です。牛肉と玉ネギは少し濃い目の味付けにするのがポイント。シャキシャキのネギと卵をからめていただきましょう。お好みで七味をかけても◎です。
ササッと牛すき丼
すき焼き風に煮付けた具材を、あったかご飯にオン！ 刻みネギを散らして彩り良く仕上げましょう。卵黄を崩しながら食べると、濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。とても手軽に作れるので、忙しい時のメニューとしても重宝しますよ。
■【アレンジ色々】すき煮レシピ3選
「牛すき」と同じ甘辛い味わいを、より簡単に味わえるのが「すき煮」。ご飯にもよく合う定番のおかずです。
牛肉とアボカドのすき煮
いつものすき煮にアボカドを加えるアレンジレシピです。甘辛い味付けがしみ込んだ牛肉に、火を通したアボカドのクリーミーな食感が絶妙にマッチ。仕上げに温泉卵と白ごまを加えれば、見た目も華やかで大満足の一皿が完成します。
大根と牛肉の韓国すき煮
煮汁にコチュジャンを加えて、韓国風に仕上げます。じっくりと火を通した大根は驚きの柔らかさ！ ニンニクとショウガの香りも食欲をそそります。仕上げにすり白ゴマと刻みネギを散らせば、風味も彩りも豊かに。
牛肉のすき煮
10分で完成する簡単すき煮です。具材を甘辛く炒めた後に、だし汁を加えて煮込みます。具材を先に炒めることで、コクと香ばしさが際立ち、滋味深い味わいに。お弁当のおかずにする場合は、汁気をよく切ってからお弁当箱につめましょう。
■心も体も温まる「うどんすき」は、冬のごちそう
山の幸・海の幸をふんだんに使った「うどんすき」は見た目も華やか。普段の食事はもちろん、年末年始など家族や親戚が集まるイベントでも人気です。
みんなで囲んで食べるうどんすきは格別のおいしさ。心身ともにポカポカになること間違いありません。ぜひご家庭で味わってみてくださいね。
(Lily-bono)