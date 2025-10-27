「２ヵ月で髪が生えてきた」薄毛治療に革命をもたらした「最新育毛マシーン」を使ってみた

みるみる血行が改善していく

東京都に住む大岩健治さん（64歳・仮名）は、加齢に伴って進行する薄毛に悩まされていた。

全体的に薄くなっただけでなく、髪の毛そのものが細くなってきた。また、頭頂部の地肌が見えてしまって、なんだか自信まで失われた気もする──。

そんなときに本誌の特集記事（'25年4月28日号）を読み、発毛デバイス「SonoRepro（ソノリプロ）」を知った。ソノリプロは、非接触超音波による圧力で頭皮を刺激し、血流を改善することで発毛を促す小型マシーンだ。

大岩さんはさっそく近所の家電量販店で購入し、自宅で使い始めたという。

「一日たった1分、気になる箇所に当てていたら、2ヵ月ほどで髪の毛が生えてきました。なにより、一番気になっていた頭頂部の地肌が隠れたことに感動しました。約13万円と値が張りますが、いまでは買ってよかったと思っています。

軽く指でマッサージされるような刺激なので、痛みもありませんし、副作用もありません。むしろ刺激があるのかないのかわからないほどの微弱な感触です」

実際に使った人が次々と感動の声をあげるソノリプロ。非接触超音波による弱い刺激で毛を生やすという手法を研究し、国際学会からも高い評価を得ている日本医科大学形成外科・抗加齢予防医学講座教授の高田弘弥氏が、そのメカニズムを解説する。

「もともとは、いかにケガを早く治すかという研究から始まりました。マウスの背中に傷を作成して実験していたのですが、超音波による微弱な刺激を与えていたマウスの体表を見ると、血管の再生が早かった。栄養と酸素が体組織に多く送られるようになり、傷の治癒が加速したのです」

実験で使われた超音波は4万Hzの高周波。この高周波を最適に制御することで、軽く指で触れる程度の弱い刺激を連続的に出すことができるという。

なぜこのような微弱な圧力が血管の再生を早めるのかは、まだ研究途上で完全には解明されていない。

しかし、高田氏は研究を続けていく中で、あることに気付いた。超音波を当てたマウスは発毛も活発になっていたのだ。

実は、毛の一本一本は毛細血管とつながっており、血管が途切れたり、圧迫されたりして血行障害が起きると、毛根に栄養が送られにくくなり、毛が抜け落ちてしまう。

毛細血管を再生することで、再び毛が生えてくるようになったというわけだ。

この高田氏の研究をもとに小型化、一般利用向けに開発されたのが、冒頭のデバイス「ソノリプロ」だ。

約260gと軽く、小型ドライヤーのような形状。動作音はほぼ無音で、コンセントに挿してスイッチを押すだけで使える。

実際にソノリプロを3ヵ月ほど使っている山田幸子さん（71歳・仮名）は「髪にツヤとコシが出てきた」と語る。

「全体的に毛量が減って、ウィッグを使おうか迷っていました。薄毛が気になって、友人に会うのもためらうほど。そんなときにソノリプロを知人の紹介で知って、試しに使ってみたのです。

髪の毛のボリュームが増えて、外に出るときも帽子で隠す必要がなくなり、気持ちも明るくなりました」

生え際が元に戻って感激した

父も祖父も薄毛だったという伊藤康太さん（52歳・仮名）は額の生え際が気になっていたが、こちらもソノリプロで改善したと語る。

「覚悟はしていたのですが、いざいわゆるM字ハゲが進行したときには、さすがにショックでした。ソノリプロを毎晩、額の生え際に当て続けたところ、少しずつ変化が出てきました。

使い始めて半年になりますが、以前と比べると、明らかに額の生え際がもとに戻っています。行きつけの理髪店でも驚かれたのがうれしかったですね」

超音波による刺激でここまでの発毛効果があるとは、驚異的だ。

開発者でピクシーダストテクノロジーズ研究管掌役員の星貴之氏が補足する。

「頭全体をカバーしたければ、前頭部、左右の側頭部、頭頂部、後頭部の5ヵ所に当ててください。それでもわずか5分で終わります」

超音波を直接肌に当てることに不安を覚える人もいるかもしれない。だが、99・9％は皮膚の表面ではね返されるので脳への影響もない。

「エコー検査などでは、皮膚にジェルを塗ることで、超音波が体内に伝わるようにしています。しかし、ソノリプロは超音波で皮膚を圧迫するだけ。やけどをするほどのパワーはありませんから、安全です」（星氏）

クスリや植毛に頼ることなく、最新科学の力で発毛がかなう。今後、薄毛に悩む人の喜びの声はますます増えるだろう。

「週刊現代」2025年11月10日号より

まったく新しい発毛のメカニズムに世界の研究者も驚愕…2ヵ月で効果が出る「最新育毛マシン」の可能性