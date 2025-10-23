子ども同士でぶつかって小2の孫の顔に傷が！ でも相手の親からは謝罪なし...これは抗議すべき？【みなさんの体験記】
日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどのエピソードを、コミックエッセイで紹介します。
今回は、体験者さんのお孫さんにまつわる体験談です。「小2の孫が顔に傷を負って帰ってきました。低学年の子どもの間で起こったトラブルですし、そこまで目くじらを立てるべきではないとわかっていました。でも、相手の親御さんから謝罪すらないなんて私は許せません！」と体験者さん。子ども同士の問題に保護者が介入すべきか難しいところですが、モヤモヤしたまま過ごすのも辛いもの。こういう場合、どういった対応が正解なのでしょうか。子育てに関するモヤモヤするエピソードを紹介します。
漫画：ヤドカリコ／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記