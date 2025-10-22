¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¸ø³«40¼þÇ¯¡¡¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿»þ·×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡Ì¾ºîSF±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ÎÁàºîÈ×¡×¤ò¸½¼Â¤Ë¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGakken¡Ê³Ø¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î±Ç²è¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿»þ·×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¡¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡ªBOX¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬Áàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¡£
¡¡¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Àè¤Î»þ´Ö¡ÊDESTINATION TIME¡Ë¡×¡¢ÃæÃÊ¤Ë¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î»þ´Ö¡ÊPRESENT TIME¡Ë¡×¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿»þ´Ö¡ÊLAST TIME DEPARTED¡Ë¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò»ë³ÐÅª¤Ë±é½Ð¡£±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÁàºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¡¢ÀµÄ¾¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÏ¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿»þ·×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¹½Â¤¤òºÆ¸½¡£
¡¡¸½ºß»þ¹ï¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÆüÉÕ¤ä»þ´Ö¤òÆþÎÏ¡¦¸ÇÄêÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ç²èÃæ¤Î»þ´Ö¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤Î»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Áàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó11cm¡ß19cm¡ß4cm¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ PART2¡×¤Ç¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇ¯´Õ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿A5¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¤âÉÕÂ°¡£¥«¥Ð¡¼¤ÏÂ¾¤ÎËÜ¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆü¾ï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄ¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°À½ºî¤Ë¤è¤ëSF±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É±é¤¸¤ë¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»þ·×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¾ÝÄ§Åª¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£±Ç²è¤Î¤¢¤Î²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¡¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡ªBOX¡×¤Ï¡¢5390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£Amazon¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡ËUniversal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025102202.html