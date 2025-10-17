【BULLET KNIGHTS エクスキューショナー HELL BLAZE】 2026年3月 発売予定 価格：8,250円

コトブキヤは、プラモデル「BULLET KNIGHTS エクスキューショナー HELL BLAZE」を2026年3月に発売する。価格は8,250円。

本商品は「美少女×メカニック」シリーズ「メガミデバイス」より「BULLET KNIGHTS エクスキューショナー」をベースにM.S.G「ホロニックアームズ」の新色の大剣2本とスピアを組み合わせたセット商品。

成型色も「HELL BLAZE」を踏襲したダークレッドに大きくイメージチェンジし、本体をダークカラーから、ダークレッドに、そして武装をクリアーレッドで成型されたホロニックアームズの大剣2本とスピアに変更されている。更にエフェクトアームも付属する。

新規アイプリント3種の塗装済み顔パーツが付属。ボーナスパーツとして「両目隠れ」前髪も付属し、好みのヘアアレンジが楽しめる。

処刑人（エクスキューショナー）をモチーフにした「武装モード」と、アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現できる。多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属。色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる。

また、コトブキヤショップ限定特典には「特別カラー髪パーツ」が付いてくる。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama