新たに家族に加わった赤ちゃんがベッドに寝ていたので、お兄ちゃん猫はそっとベッド柵に手をかけてみたそうで...？頼れる猫の素敵な行動に感心の声が上がっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回表示を突破し、「見守りにゃん」「守ってあげてね！！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：生まれたばかりの赤ちゃんがベッドで寝ていると…お兄ちゃん猫が見せた『素敵な行動』】

新入りが来た

Xアカウント「たこやき」に投稿されたのは、新入りを見守るお兄ちゃん猫の様子です。

新しく赤ちゃんが家族に加わったそうで、たこやきくんは様子を見に来てくれたのだとか。ベッド柵に手をかけて立ち上がり、首を長くして赤ちゃんを見ようとしていたのだといいます。優しく見守る姿に感動してしまいました。

赤ちゃんを心待ちにしていたかのようなたこやきくんの行動。実は赤ちゃんのお姉ちゃんの面倒もたこやきくんは見てきたのだそうです。他の投稿を見てみると、たこやきくんが小さい頃のお姉ちゃんと階段を登ろうとする様子がありました。寄り添うようなたこやきくんの姿にほっこりしました。

現在もお姉ちゃんとたこやきくんはとても仲良く過ごしているのだといいます。たこやきくんがお姉ちゃんに甘える日もあれば、遊び相手をしてくれる日もあるとのこと。これからは赤ちゃんの遊び相手としても、頼れるお兄ちゃんのたこやきくんとお姉ちゃんの活躍に期待しています。

頼れるお兄ちゃん

お兄ちゃんとして新入りを見守るたこやきくんの様子を見た多くの方たちから「見守り隊頑張ってね」「しっかり子守りしてあげましょう」など、応援の声が寄せられていました。

これから赤ちゃんも加わって、たこやきくんたちのさらなる成長から目が離せません。

Xアカウント「たこやき」では、猫のたこやきくんの優しさ溢れる生活の様子が投稿されています。たこやきくんと姉弟との今後の生活もとても楽しみです。

写真・動画提供：Xアカウント「たこやき」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。