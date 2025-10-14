岡山県が公開する個別のホームページで不正アクセスが確認されました。現時点で個人情報の流出は確認されていないということです。

【写真を見る】岡山県が公開するホームページに不正アクセス 個人情報の流出の確認はなし

岡山県によりますと、今月11日午前11時ごろ、県が公開する「晴れの国おかやまPRサイト」が閲覧できない状態になっていたということです。その後、ホームページの管理を委託する外部の事業者が確認を行ったところ、何者かにより不正にアクセスされた形跡が見つかったということです。





公開を停止したホームページは以下の通りです。



・晴れの国おかやまPRサイト（公聴広報課）

・岡山 私のみらい発見カフェ（中山間・地域振興課）

・公共交通利用促進キャンペーン（交通政策課）

・こどもまんなかマナーアップ県民運動（子ども未来課）

・企業版子育て支援ポータルサイト ハレまる。（子ども未来課）

・ももっこアプリ利用促進キャンペーン（子ども未来課）

・晴れ恋 晴れ婚プロジェクト（縁むすび応援室）

・おかやま結婚応援パスポート（縁むすび応援室）



岡山県では原因について調査を行っているということです。