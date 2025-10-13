インテリア替わりにもなるお洒落さ♡プチサイズの100均卓上カレンダー

今回ご紹介するのは ダイソー で購入したプチサイズの卓上カレンダーです！デザインがとってもお洒落で、 インテリア 替わりにもなるスグレモノ。視認性も◎で実用的なアイテムです。もちろん110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪さっそくご紹介いたします。

商品情報

商品名：2026年卓上Wリングカレンダー（ミニ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

お洒落なデザインのカレンダーが100円！

ダイソーの季節もの売り場でお洒落な2026年カレンダーを発見！その名も『2026年卓上Wリングカレンダー（ミニ）』です。

手のひらに収まるようなコンパクトさで、デザインはシンプルながらも上品さを感じます。

白地にブラウンの文字、フォントもお洒落でデスクの上に置くだけでインテリアアイテムとしても役割も果たしてくれそうです。

曜日はアルファベットで、必要最低限の情報しかないため視認性◎。仕事や勉強中に、サッと日付を確認したいときにぴったりですよ。

ノートPC横に置いてデスクワークのお供にしたり、小さな棚やサイドテーブルに置けばお洒落なインテリアアイテムに！スケジュール帳を広げるほどではないけど、ちょっと確認したいというときにぴったりです。

今回はダイソーで購入した『2026年卓上Wリングカレンダー（ミニ）』をご紹介しました。リング式でめくりやすく、台紙も折り返し式でしっかりと自立してくれます。

デザイン性、機能性ともに優秀なおすすめカレンダーなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪また売り場にはこのほかにもさまざまなサイズやデザインのカレンダーが並んでいるので、置く場所や用途に合ったものを選んでみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。