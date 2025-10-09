DOMOTOの堂本光一がライフワークとして取り組んできた舞台『SHOCK』シリーズに長年、出演し続けるなど、数多くの舞台で活躍しているSTARTO ENTERTAINMENTのグループ『ふぉ〜ゆ〜』。福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介による4人組で、全員の名前に“ゆう”が含まれていることから名づけられた。

「ダンスの実力は折り紙つきで、堂本光一さんからも一目置かれる存在です。また、バラエティー番組での対応力も高く評価されており、2024年には4人で『M-1グランプリ』に出場。3回戦まで進出しました」（アイドル誌ライター、以下同）

メンバー全員が入所から30年に迫るベテランの彼らだが、プライベートはというと、

「メンバー随一の天然キャラである松崎さんは、2022年12月に結婚したことを発表しました。お相手は年上の振付師で、およそ5年半の交際をへて入籍したそうです」

結婚を発表した際、相手の女性は妊娠していないとのことだったが、

「先日の10月上旬の平日、赤ちゃんを乗せたベビーカーを押した松崎さんが都内の商業施設から出てくるところを見ました。その少し後ろを奥さんが歩いていてたので、ご自身のお子さんなのかなと……」（目撃した人）

結婚から3年、すでに子どもが誕生していた

ある芸能プロ関係者によると、

「松崎さんには、すでにお子さんが誕生しています。松崎さんは率先して子育てに取り組んでおり、舞台やコンサートの合間を縫って、家族3人で出かけることもあるそうですよ」

これについて、STARTOに聞くと、

「子どもがいることは事実です。プライベートなことなので、本人とも相談のうえ、発表は控えさせていただいておりました」

とのことだった。

家族への思いは“Endless”だろう。