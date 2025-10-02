ファミマ 10月値上げラッシュに無料・割引クーポン 7日からファミペイで「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン

10月は約3000品目もの食品値上げ（帝国データバンク調べ）が予定される中、ファミリーマートは7日からアプリ「ファミペイ」内で「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国の約1万6300店舗で実施する。人気の飲料・菓子・カップ麺などを対象に140種類以上の無料クーポンや割引クーポンを順次配信。ファミペイを通じて生活者を応援する。

無料クーポンの対象商品は、10月7日からファミマル「ポテトチップス 絶品うすしお味」、おやつカンパニー「ベビースターラーメン チキン味 Big」、14日からサントリー「天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー」、21日から伊藤園「お〜いお茶 緑茶 350ml」など。

割引クーポンの対象商品は、7日からサッポロ「黒ラベル」50円引き、日清「カップヌードル」50円引き、14日からハウスウェルネスフーズ「『C1000』ビタミンレモン」30円引き、日清「『完全メシ』カレーメシ」100円引き、15日からカルビー「『堅あげポテト』うすしお味」41円引き、22日からハーゲンダッツ「『アソートボックス』ラバーズアソート」155円引きなど。